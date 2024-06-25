現代「新方向盤專利」曝！具F1賽車換檔指示、心靈馬力up還省成本

▲Hyundai新方向盤專利曝光，透過模組化設計，在方向盤上緣鑲嵌換檔指示燈，不僅具有類似F1賽車方向盤的設計、為駕駛增添心靈馬力，也能藉由大量生產來降低成本，圖為預想圖。 （圖／翻攝自Carscoops，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

網羅許多知名汽車設計師的Hyundai（現代），近日一款方向盤的專利圖也曝光，該方向盤在上緣處鑲嵌顯示面板，具有與F1賽車方向盤相似的換檔指示燈，不但能為駕駛增添心靈馬力、還能透過大量生產來降低成本。

事實上，包括BMW M性能車、法拉利超跑都有類似換檔指示燈的設計，不過鮮少出現在一般品牌上。而Hyundai新方向盤專利也很簡單，將所有方向盤的上幅都設計一凹槽，並置入LED顯示面板，再以蓋子蓋住，即便是沒有換檔指示燈的車款也能使用，透過模組化設計、大量生產來降低方向盤的成本。

▲從專利圖中可見，該設計簡單明瞭，即便沒有該功能的車款也能使用，很可能由Genesis品牌率先搭載。



透過大量生產，將使Hyundai新方向盤比具有同樣功能的BMW M Performance方向盤便宜，後者選配價超過1,500美元（折合新台幣約4.6萬）。而從專利圖中也曝光，新方向盤預料會由Genesis品牌率先使用，很可能就是Genesis的性能子品牌Magma開始，並陸續擴大給Hyundai N、甚至是N Line車型使用。