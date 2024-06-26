改搭2.0升引擎！Nissan「小改款Sentra」巴西開賣　仙草變得更有力

圖文／7Car 小七車觀點

Nissan 近日在巴西市場推出小改款 2025 年式 Sentra，編成分為 Advance 2.0 CVT、Exclusive 2.0 CVT 及 Exclusive 2.0 CVT Interior Premium 共 3 款，建議售價 156,390~178,390 巴西雷亞爾起 (約合新台幣 93.2~106.3 萬元起)。

▲Nissan 在巴西市場推出小改款 2025 年式 Sentra，建議售價 156,390~178,390 巴西雷亞爾起 (約合新台幣 93.2~106.3 萬元起)。

外觀方面，巴西規格的小改款 2025 年式 Sentra 採用 “Emotional Geometry Design” 設計語彙，車頭的 V-motion 水箱罩進行更新，以水平條紋搭配亮面鍍鉻點綴，全車系配備 LED 頭燈及日行燈，並換上新版 Nissan 廠徽，車尾持續採用傳統光源燈組，車色部門提供新款灰色供選擇。

▲巴西規格的小改款 2025 年式 Sentra 採用 “Emotional Geometry Design” 設計語彙，車頭的 V-motion 水箱罩進行更新。

▲巴西規格的小改款 2025 年式 Sentra 未升級 LED 尾燈。

內裝與配備方面，巴西規格的小改款 2025 年式 Sentra 標準 7 吋彩色行車資訊幕，方向盤後方具備換檔撥片，並擁有零重力座椅，而安全科技部分也進行顯著提升，標準配備盲點警示系統、RCTA 後方車側警示系統、LDP 車道偏離預防系統、LDW 車道偏離警示系統，也導入 FCW 前方碰撞預警系統、DAA 駕駛注意力警示、AVM 環景影像系統、MOD 移動物體偵測系統，在高階的 Exclusive 車型中則增加 ICC 智慧型定速控制系統。

動力配置方面，巴西規格的小改款 2025 年式 Sentra 採用第三代的 MR20DD 2.0 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎，具備缸內直噴及 Atkinson 循環等技術，搭配第八代 XTronic CVT 無段變速系統，於 6,600rpm 時可輸出 150 匹最大馬力，於 4,000rpm 時可輸出 20.0kg-m 峰值扭力。

國內市場方面，Nissan 總代理裕隆日產汽車選在今年 4 月 16 日正式發表小改款 Sentra，編成與建議售價分別為尊爵版 (新台幣 78.5 萬元起)、尊爵智駕版 (新台幣 83.9 萬元起) 與尊爵 BOSE 版 (新台幣 87.9 萬元起)。