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TNCAP首款自費送驗「Nissan X-trail」獲4星！下一輪將是Sienta

記者林鼎智／台北報導

TNCAP臺灣新車安全評等計畫今（26）日公布2024年第2季撞測結果，此次受測車輛為裕隆自費送驗的Nissan X-trail，該車也是TNCAP首款自費送驗車型，並且是客貨車車型，總評等拿4顆星。

▲X-trail送驗。（圖／TNCAP）

▲Nissan X-trail自費送驗TNCAP獲4星。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自TNCAP，以下同）

此次受測的Nissan X-trail經典版客貨車型，評測結果可適用於領航版／旗艦版客貨車、以及經典版／領航版／旗艦版客車，分別在成人保護項目拿到96％、兒童保護68％、行人保護72％、安全輔助84％。受到兒童保護評分影響，總星等為4星，不過X-trail在成人保護項目拿到96%，也是今年度最高。

▲X-trail TNCAP。（圖／記者林鼎智攝）

▲X-trail TNCAP。（圖／記者林鼎智攝）

▲受測車型為X-trail經典版客貨車，可適用於其他客貨車、客車車型。

兒童防護方面，X-trail在6歲、10歲兒童測試上，6歲兒童胸部保護承受力量過大、評為「不良」，10歲兒童人偶頸部則「尚可」，不過10歲人偶向前移動時，因安全帶滑落受到扣分，側方撞擊則獲得優良。手冊也清楚記載兒童保護裝置資訊，且可正確地安裝所有類型（通用型、ISOFIX及i-Size）的兒童保護裝置。

▲X-trail 。（圖／TNCAP）

▲X-trail在兒童防護部分，因安全帶滑落受到扣分。

行人保護項目方面，X-trail在頭部衝擊試驗中，頭部撞到A柱與擋風玻璃、頭燈等保護性為「差」或「不良」，引擎蓋則是優良獲良好；前方保險桿對於行人腿部為「優良」保護效果，但部分前方結構對於大腿骨及骨盆造成較大的衝擊力量致保護性能評為「不良」。

▲國產新中型休旅黑馬再+1，國產Nissan X-Trail CP值、價格比進口e-Power更吸引人！（圖／記者徐煜展攝，以下同）

▲X-trail受評結果可包括其他客貨、客車車型。（圖／資料照）

安全輔助方面，X-trail車速輔助系統僅有手動車速輔助，但當超速時系統能以視聽覺警示，且穩定維持實際車速於道路速限5km／h速度內。緊急煞車輔助系統表現「優良」，僅人機介面部分功能未符合規定，故該項目予以扣分。

至於下一輪第3季的受測車輛則是TOYOTA Sienta，該車也傳出將在今年停產，而第4季受測車輛則是同樣自費送測的第6代Honda CR-V與特斯拉Model Y，Model Y將是TNCAP首款受測電動車，至於Model 3則會在明年第1季公布。

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關鍵字：汽車TNCAP臺灣新車安全評等計畫SUVNissanX-trail裕隆自費HondaCR-V6代

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