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台灣「停賣3款日系休旅」太可惜！最低只要85萬有找就能入手

▲回顧2024年，台灣有3款可惜的日系休旅退場。（圖／翻攝自各車廠）

▲回顧2024年，台灣有3款可惜的日系休旅退場。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

回顧2024年，有不少好車與台灣市場告別，其中以80～100萬等主力消費級距更令人惋惜，TOYOTA C-HR、Nissan Juke、Suzuki Jimny等3款日系有型休旅最值得留戀。

▲回顧2024年，台灣有3款可惜的日系休旅退場。（圖／翻攝自各車廠）

▲第2代C-HR已在歐洲創下出色的銷售成績，可惜台灣並無導入規劃，第1代已在去年停售。

作為TOYOTA跨界休旅始祖之一，海外日前已推出更跑格第2代TOYOTA C-HR，無奈台灣市場已有產品接近的新一代TOYOTA Prius，加上新一代C-HR更以電氣化作為主力，在考量成本效益的情況下，台灣已在去年3月下架第1代C-HR，無緣導入第2代大改款。

▲回顧2024年，台灣有3款可惜的日系休旅退場。（圖／翻攝自各車廠）

▲Nissan Juke與TOYOTA C-HR一同退出日系小休旅戰場。

同樣與C-HR作為百萬初日系進口休旅代表，Nissan Juke將完售與台灣市場告別，售價102.9萬起，新一代Nissan Juke在歐洲仍有不錯的銷售人氣表現，台灣於2020年導入，採用市場熱衷的1.0升小排氣渦輪引擎，但可惜在台灣階段性任務結束，與TOYOTA C-HR攜手退出日系進口小休旅戰場。

▲回顧2024年，台灣有3款可惜的日系休旅退場。（圖／翻攝自各車廠）

▲Suzuki Jimny在台灣銷售一波三折，短期內並無導入規劃。

最低只要84.9萬起就能享有日系進口越野休旅，Suzuki Jimny作為級距佼佼者，更是台灣棒球英雄陳傑憲愛車，但仍受到排放等新制衝擊，Suzuki Jimny已在去年完售，台灣未來想要看到Suzuki Jimny回歸，只能寄望下一次的大改款！

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關鍵字：TOYOTAC-HR跨界SUV休旅車大改款NissanJukeSuzukiJimny

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