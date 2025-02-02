台灣Nissan「2款油電休旅」今年陸續導入！新跨界、2代Kicks呼聲高

▲台灣Nissan積極拓展新能源戰場！2款e-Power油電休旅將登台。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Nissan開始布局新能源市場，e-Power油電、電動車作為接下來發展重心，而台灣原廠預告的2款e-Power作品，以目前海外產品，與台灣消費習慣來看，以新一代Kicks與歐洲熱賣的Qashqai跨界休旅可能性頗高！

▲Nissan Qashqai在歐洲相當暢銷，尺碼級距加上e-Power油電，頗適合台灣市場。

台灣Nissan目前新能源作品已推出Kicks e-Power、X-Trail e-Power，以及Ariya電動休旅，而最快2025年開始有望再增加1款e-Power新車，其中歐洲熱賣高人氣的Qashqai跨界休旅頗符合台灣消費者胃口。

▲新一代Kicks e-Power有待日本發表後，台灣屆時再引進第2代大改款。

至於另外1款e-Power作品，可能就是日規即將發表的新一代Nissan Kicks，日本傳出將在今年春季推出第2代Nissan Kicks，其關鍵用上e-Power油電動力，畢竟北美首發的Kicks僅有2.0升自然進氣，透過導入的e-Power新油電，能讓第2代Kicks進軍更多其他市場。

至於電動車市場上，也在台灣原廠計劃中，目前國外正在測試全新一代的Leaf電動車，這款在過去同樣也是有著不錯的人氣表現，待國外發表後，台灣未來也有希望導入全新大改款Leaf。