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網友點名「北部最難開停車場」！螺旋式共用車道比考駕照還難

▲竹北「停車場大魔王」真動了　車主心痛1個月的戰績牆一夜掰。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲全台各地其實有不少「魔王級停車場」，是網友公認最難開的地方。（圖／資料照）

記者林鼎智／綜合報導

有些停車場相當難進出，被網友戲稱「魔王級停車場」，但是可別以為只有老舊設計才會這樣，不少新蓋飯店也不例外，網友也點名3處停車場堪稱「駕照檢驗場」，若能安全下莊就代表車技夠格。

停車場好不好停常常被網友們討論，在「飯店、百貨類」中，包括台北喜來登、台北老爺酒店、台北國賓飯店與2017年竣工的微風南山廣場都曾被點名，難停的原因不外乎是停車道狹窄、進出口狹小，同時還有上下坡車道共存的設計，使得兩邊牆面都有不少前人血汗。

▲竹北遠百停車場 。（圖／翻攝自Facebook、PTT）

▲除了車道狹窄、上下坡車道外，螺旋型車道設計也讓不少網友開到頭暈，容易迷失方向感。（圖／翻攝自翻攝自Facebook、PTT，圖為竹北遠百停車場）

網友也點名「北部最難停的3處停車場」，包括「桂林家樂福」「南港CityLink」「中和迪卡儂」，因為除了車道寬距狹小外，同時還是螺旋形上下坡車道設計，一個距離沒抓好「不是撞車就是撞牆」，而且一直轉彎、各樓層也長得一樣，讓不少網友都說「轉到你會吐」。

要克服網友公認的「最難停停車場」也不是難事，除了要注意內輪差不要太靠近內側牆面外，平時也要將座椅高度、後視鏡角度調整到駕駛適當位置，並且注意放慢車速。若愛車配有360°環景影像輔助則可多加利用，若沒有也能在看清楚兩側距離後修正路線，必要時請乘客或工作人員引導協助，就不會刮傷愛車或在停車場內發生擦撞。

▲倒車顯影,環景 。（圖／記者林鼎智攝）

▲若車輛配有 360°環景影像輔助可降低磨到牆壁的風險，同時轉彎時也應看好路線、小心內輪差，不要太靠近內側彎處。（圖／資料照）

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關鍵字：汽車停車場車道車距飯店難停螺旋上下坡車道設計方法車技駕照

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