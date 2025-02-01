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這輛「BMW大7」外觀套件有看頭！黑綠配色帶尾翼、跑格扮相更霸氣

▲Larte Design推出BMW大7改裝套件。（圖／翻攝自Larte Design）

▲來自俄羅斯的Larte Design改裝廠推出BMW大7外觀套件，雙色塗裝、擾流尾翼相當吸睛。（圖／翻攝自Larte Design，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

BMW 7系列「大7」貴為豪華旗艦房車，這種「坎站」的豪華車改裝套件相對較少，一來是市場較小、二來是豪華車要改裝好也不容易。來自俄羅斯的Larte Design改裝廠就推出760i範例，為這款大7賦予不錯的效果。

Larte Design首先對外觀車色進行變更，車身上半部為黑色、下半部則以綠色為主，使大7也更向BMW集團層峰品牌勞斯萊斯（Rolls-Royce）看齊，在黑綠雙色搭配的對比下更加搶眼；車頭的部分則換上碳纖維前下擾流、黑色側裙，加上大7原本就霸氣的水箱護罩，讓車頭視覺更有份量感。

▲Larte Design推出BMW大7改裝套件。（圖／翻攝自Larte Design）

▲Larte Design推出BMW大7改裝套件。（圖／翻攝自Larte Design）

▲除了黑綠雙色塗裝外，透過擾流尾翼、碳纖維下擾流讓大7也能很有跑格。

車尾則是Larte Design的特色，以帶有側翼設計的後擾流尾翼、搭配矩形雙後下保桿、後下擴散器，再加上中央紅色飾條點綴，讓整體更有改裝跑格韻味，同時輪圈樣式也相當特殊，讓這台大7也更有運動感

不過，動力部分則沒有升級，760i同樣搭載4.4升V8雙渦輪引擎，具有最大馬力536匹／76.5公斤米扭力。而Larte Design並未公布改裝套件的售價，但Larte Design的升級套件也提供7系列不一樣的改裝風格。

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關鍵字：汽車改裝BMW7系列大7Larte Design外觀套件寶馬俄羅斯760i

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