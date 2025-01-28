儀表板亮「咖啡杯」要回廠維修？國外研究：危險程度＝酒駕上路

▲網友問「儀表出現咖啡杯圖案」代表什麼意思，但其實背後的危險程度不小於酒駕。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）



記者林鼎智／綜合報導

現在新車各種電子設備玲琅滿目、儀表板燈號也越來越多，但除了常見的故障燈號外，有些可能很少出現。一名網友在臉書爆廢公社詢問，表示儀表突然亮起一個「咖啡杯」的圖案，讓他好奇是否要回廠維修愛車。

有人留言開始表示：「你的車子要喝咖啡」、「提醒你要進廠維修、去貴賓室喝咖啡了」、「咖啡煮好了，打開引擎蓋挖一點機油就能變拿鐵」、「買咖啡的時間到了」、「你喝完咖啡，圖示就會消失了」、「再累也要來一杯咖啡」。

▲儀表上的咖啡杯圖案其實是駕駛疲勞警示燈，通常在連續開車2或4小時以上就會亮起，提醒車主要適當休息。



事實上，儀表上的咖啡杯圖案是「駕駛疲勞警示燈」，這項燈號通常設定在「連續駕駛2-4小時」就會亮起，主要是提醒駕駛要適當休息，避免精神不濟、疲勞駕駛。最重要的是，這個咖啡杯圖案也不用回廠消除，通常只要在車輛熄火後就會自動消失，在現在普遍都有ADAS駕駛輔助系統的新車、或是早期一些歐系車都有這項提醒功能。

可別小看疲勞駕駛，國外研究曾表示「疲勞駕駛＝酒駕」，尤其在反應表現方面，睡眠不足的受測者甚至比「血液內酒精含量0.057%」的人還差。因此現在不少新車也都有駕駛疲勞偵測警示功能，用意就是提醒車主在長時間開車下要適時休息，避免發生意外事故。

▲有研究指出疲勞駕駛的反應表現甚至比酒駕糟糕，過去也曾發生過不少疲勞駕駛引起的事故。（圖／花蓮消防局提供，圖片僅示意圖使用）

