警車撞的邁巴赫「其實只是475萬賓士」！正確型號＆年份曝光

記者張慶輝／綜合報導

周杰倫與多位藝人昨（25）日晚間於新光三越Diamond Towers出席名牌開幕活動，台北市警方在店外驅離違停車輛時，不慎撞上主辦方用來接待貴賓的租賃車，當時有傳聞指出該車為要價915萬的Mercedes-Maybach邁巴赫S560，不過經查證後，事實上該車為一般的Mercedes-Benz賓士，當年新車價為475萬。

▲經查詢後，確認大安警撞到的並非邁巴赫，而是一般的賓士S350 d長軸版。（圖／記者張慶輝攝）

《ETtoday車雲》透過「公路監理資料有償利用服務網」查詢後，發現該輛租賃車實際上是2016年份的賓士S350 d柴油長軸版，當年新車售價為475萬，雖然也是不便宜，但與邁巴赫相比還是有不小差距。事實上邁巴赫版本的輪圈與後門輪廓，都和一般的S-Class有很大出入，不過其他部分倒是差異不大。

▲2016年款的賓士S350 d長軸版當年售價為475萬。圖為2017年小改款後車型。（圖／資料照）

值得一提的是，就算只是一般的S-Class，但維修費也不會比邁巴赫版本便宜到哪裡去，沒傷到雷達一樣約在3到5萬，傷到雷達就可能原地破10萬。大安警方也表示，經昨晚車禍雙方協調後，初步共識以雙方車險保險公司協調後續車損賠償事宜。