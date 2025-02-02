台灣「2025年7人座新車」推薦！國產、休旅、MPV、電動車都有

▲7人座新車正夯，150萬級距有不少選項。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

2025年想換家庭取向的7人座新車，目前市面上有不少選擇，如現代國產的Custin MPV、新一代Skoda Kodiaq，而納智捷除了有URX Neo油車外，還有唯一的n7國產電動車7人座可選！

▲現代國產Custin市面上並無直接的競爭對手。

說到空間大、質感又好的7人座MPV，那現代國產的Custin絕對是當仁不讓，剛好補上Honda Odyssey、TOYOTA Previa停產空缺，讓Custin撿了大便宜，是台灣市面上無直接對手的話題7人座MPV作品。售價132.9～149.9萬。

▲新一代Skoda Kodiaq去年台灣發表，帶來全新世代的內外觀。

稍微拉高預算，來到153.8～173.8萬就有台灣最熱銷的進口7人座SUV，新一代Skoda Kodiaq台灣自去年導入後，為車系貢獻不少聲量與人氣，搭載省油省稅的1.5升汽油渦輪動力，Skoda Kodiaq持續受到不少台灣消費者青睞。

▲納智捷7人座新車提供油車URX Neo與n7電動休旅。

納智捷旗下也有不少7人座熱門新車，除了有熟悉的URX Neo，電動車的n7也有3排7人座可選，URX 7人座新車採1.8升渦輪引擎，只要85.9萬就能入手，而n7的7人座則有標準版134.9萬與大電池LR長程版149.9萬兩者可選。