特斯拉「改款新Model Y」2025年重點車！加大電池、7人座有望登場

▲2025年1月改款新Model Y登場。未來有望再推7人座。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

2025新的一年特斯拉Tesla也沒閒著，從去年就陸續展開測試的新Model Y，大陸、台灣已經在今年1月開賣，不過傳言的7人座與全新大電池尚未登場，難道特斯拉還留1手，之後繼續為新Model Y炒人氣！

▲新改款Model Y今年台灣開賣，售價244.9萬。

已經有上市的特斯拉Model Y，新車帶來全新外觀與內裝設計，不過海外先前就有消息指出，Model Y將趁著改款之際，推出驚喜的3排7人座版本，目前1月上市版本，尚未看到全新的7人座。

隨著國外Model Y 7人座消息流出，當然讓不少車迷期待，目前7人座的電動車市場選擇還不多，若Model Y趁著改款推出全新的7人座，勢必能造成不少聲量與話題。

▲外觀將導入全新貫穿尾燈，內裝則會比照新Model 3辦理。（圖／翻攝自特斯拉）

改款新車除了可能有7人座版本外，改款新Model Y將藏有更多驚喜，將採用最新95kWh電池搭載在長續航版本上，續航力將提升至破800公里表現，比起現行在售的75kWh電池688公里續航力進步不少。