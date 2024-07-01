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6月電動車銷量「MG4首月掛牌成績」曝！特斯拉奪冠亞軍　納智捷退第3

▲MG4 6月剛上市，掛牌成績出爐，特斯拉雙雄爆發成長，奪下冠亞軍。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲MG4 6月剛上市，掛牌成績出爐，特斯拉雙雄爆發成長，奪下冠亞軍。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

台灣6月電動車銷量出爐，國產、進口都有亮點，納智捷n7火力持續破千，無奈碰到特斯拉雙雄大量交車，把冠亞軍寶座讓給特斯拉Model Y、Model 3，6月中剛上市的MG4，僅靠不到半個月衝刺，就繳出不錯的銷量擠入電車排行榜TOP 10。

▲MG4 6月剛上市，掛牌成績出爐，特斯拉雙雄爆發成長，奪下冠亞軍。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲MG4上市首月繳出122銷量，7月完整月份成績值得關注。

6月電動車銷量有一輛黑馬新星竄出，於6月13日正式上市的國產電動車MG4，繳出122銷量來到排行榜第8名，還在新車甜蜜期的MG4，未來人氣、攻勢持續看漲，下個月值得觀察與納智捷n7精彩過招。

▲MG4 6月剛上市，掛牌成績出爐，特斯拉雙雄爆發成長，奪下冠亞軍。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲納智捷n7排行略下滑，但人氣銷量仍是穩定輸出火力。

納智捷n7穩紮穩打，維持穩定的破千輛掛牌數，相較日前蟬聯多次的電動車寶座，本月下滑來到第3名，不過6月n7展開第2波預購，加上7月1日再度釋出99.9萬百萬有找驚喜價，相信將帶來另一波高峰人氣。

▲MG4 6月剛上市，掛牌成績出爐，特斯拉雙雄爆發成長，奪下冠亞軍。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲特斯拉全車系都入榜，Model Y、Model 3爆發成長。

特斯拉本月大爆發，全車系都進入電車排行榜前10名，尤其主力Model Y繳出驚人的2,142銷量，第2名的Model 3也靠著小改款帶來強勢助攻達1,456銷量，一舉奪得6月電動車銷售寶座冠亞軍。

►「MG4 XPower」試駕！又爽又帥的國產電車黑馬　配備、安全全都要

►「TOYOTA、HONDA、Mazda」等5大日系數據造假！政府勒令多車款停售

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

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