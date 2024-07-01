Honda氫氣CR-V美租賃方案出爐「月繳不到1.3萬」！預計12月開始交車

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Honda 近日正式公布美規全新 2025 年式 CR-V e:FCEV 氫燃料電池車的租賃方案，預計今年 12 月開始在加州部分經銷據點開始交車。

▲Honda 近日正式公布美規全新 2025 年式 CR-V e:FCEV 氫燃料電池車的租賃方案，預計今年 12 月開始在加州部分經銷據點開始交車。

租賃方案分為 2 年期最高可行駛 6 萬英哩 (約 96,561 公里)、3 年期最高可行駛 3.6 萬英哩 (約 57,936 公里) 及 6 年期最高可行駛 7.2 萬英哩 (約 115,873 公里) 共 3 種，月租金分別是 489 美元 (約合新台幣 15,916 元)、459 美元 (約合新台幣 14,939 元) 及 389 美元 (約合新台幣 12,661 元)，而 3 種方案的簽約首次費用分別是 2,989 美元 (約合新台幣 97,285 元)、2,959 美元 (約合新台幣 96,309 元) 及 2,889 美元 (約合新台幣 94,030 元)，3 種方案每年分別可享有價值 2.5 萬美元 (約合新台幣 813,688 元)、1.5 萬美元 (約合新台幣 488,213 元) 及 3 萬美元 (約合新台幣 976,425 元) 的氫燃料添加補助。

▲CR-V e:FCEV 的最低月租金為 389 美元 (約合新台幣 12,661 元)。

CR-V e:FCEV 為 Honda 首款採用第二代燃料電池模組的車型，最早於今年 2 月亮相，並在 6 月開始在美國俄亥俄州性能製造中心 (PMC) 生產。此車的電池模組在密西根州製造，並與通用汽車共同開發。擁有較前身更高效、耐用、精緻且更具成本效益。與已停產的 Clarity Fuel Cell 相比，該燃料電池的生產成本已降低 2/3 以上。

▲CR-V e:FCEV 為 Honda 首款採用第二代燃料電池模組的車型。

動力配置方面，美規全新 2025 年式 CR-V e:FCEV 搭載一具前置電動馬達，可輸出 174hp 最大馬力和 31.6kg-m 峰值扭力。壓縮氫氣罐容量為 4.3 公斤，經 EPA 規範認證可行駛 270 英里 (約 434 公里)。而獨立的 17.7 kWh 電池模組，EPA 估計其電量約可行駛 29 英里 (約47 公里)。此外，CR-V e:FCEV 也支援 V2L (Vehicle To Load) 外接供電功能，透過電源連接器可直接插上 110V 插座，能提供最大 1,500W 的功率。

▲CR-V e:FCEV 在 EPA 規範下具有約 434 公里續航里程。

Honda 指出，全新 2025 年式 CR-V e:FCEV 會先在加州上市，因當地擁有較為完善的氫燃料基礎設施，有助於新技術的推廣與普及。未來， Honda 計劃根據市場需求與基礎設施發展情況，逐步擴展至其他地區。