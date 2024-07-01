ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Honda氫氣CR-V美租賃方案出爐「月繳不到1.3萬」！預計12月開始交車

圖文／7Car 小七車觀點

Honda 近日正式公布美規全新 2025 年式 CR-V e:FCEV 氫燃料電池車的租賃方案，預計今年 12 月開始在加州部分經銷據點開始交車。

▲Honda 近日正式公布美規全新 2025 年式 CR-V e:FCEV 氫燃料電池車的租賃方案，預計今年 12 月開始在加州部分經銷據點開始交車。

租賃方案分為 2 年期最高可行駛 6 萬英哩 (約 96,561 公里)、3 年期最高可行駛 3.6 萬英哩 (約 57,936 公里) 及 6 年期最高可行駛 7.2 萬英哩 (約 115,873 公里) 共 3 種，月租金分別是 489 美元 (約合新台幣 15,916 元)、459 美元 (約合新台幣 14,939 元) 及 389 美元 (約合新台幣 12,661 元)，而 3 種方案的簽約首次費用分別是 2,989 美元 (約合新台幣 97,285 元)、2,959 美元 (約合新台幣 96,309 元) 及 2,889 美元 (約合新台幣 94,030 元)，3 種方案每年分別可享有價值 2.5 萬美元 (約合新台幣 813,688 元)、1.5 萬美元 (約合新台幣 488,213 元) 及 3 萬美元 (約合新台幣 976,425 元) 的氫燃料添加補助。

▲CR-V e:FCEV 的最低月租金為 389 美元 (約合新台幣 12,661 元)。

CR-V e:FCEV 為 Honda 首款採用第二代燃料電池模組的車型，最早於今年 2 月亮相，並在 6 月開始在美國俄亥俄州性能製造中心 (PMC) 生產。此車的電池模組在密西根州製造，並與通用汽車共同開發。擁有較前身更高效、耐用、精緻且更具成本效益。與已停產的 Clarity Fuel Cell 相比，該燃料電池的生產成本已降低 2/3 以上。

▲CR-V e:FCEV 為 Honda 首款採用第二代燃料電池模組的車型。

動力配置方面，美規全新 2025 年式 CR-V e:FCEV 搭載一具前置電動馬達，可輸出 174hp 最大馬力和 31.6kg-m 峰值扭力。壓縮氫氣罐容量為 4.3 公斤，經 EPA 規範認證可行駛 270 英里 (約 434 公里)。而獨立的 17.7 kWh 電池模組，EPA 估計其電量約可行駛 29 英里 (約47 公里)。此外，CR-V e:FCEV 也支援 V2L (Vehicle To Load) 外接供電功能，透過電源連接器可直接插上 110V 插座，能提供最大 1,500W 的功率。

▲CR-V e:FCEV 在 EPA 規範下具有約 434 公里續航里程。

Honda 指出，全新 2025 年式 CR-V e:FCEV 會先在加州上市，因當地擁有較為完善的氫燃料基礎設施，有助於新技術的推廣與普及。未來， Honda 計劃根據市場需求與基礎設施發展情況，逐步擴展至其他地區。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點HondaCR-Ve:FCEV氫氣氫燃料電池電動車汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

光陽釋出「全新水冷街跑RTS 135」預告片　6／12發表會同步直播

光陽釋出「全新水冷街跑RTS 135」預告片　6／12發表會同步直播

市場唯一！FUSO「電動輕型貨卡eCanter」台灣上市　保養比柴油省60%

市場唯一！FUSO「電動輕型貨卡eCanter」台灣上市　保養比柴油省60%

光陽大樂狂掃多功能機車級距「攻下7成佔比」本月買車現省9000↑

光陽大樂狂掃多功能機車級距「攻下7成佔比」本月買車現省9000↑

光陽Ionex推新版資費「自己充電7折優惠」！市場最便宜省錢最有感

光陽Ionex推新版資費「自己充電7折優惠」！市場最便宜省錢最有感

光陽全新運動車款「RTS 135發表時間曝」！靈巧操控將是最大看點

光陽全新運動車款「RTS 135發表時間曝」！靈巧操控將是最大看點

42.8萬！凱旋重機「Daytona 660紅牌跑車」抵台　限時限量款同步公布

42.8萬！凱旋重機「Daytona 660紅牌跑車」抵台　限時限量款同步公布

最新文章

Honda氫氣CR-V美租賃方案出爐2024-07-01

法拉利全新電動超跑工廠正式揭幕2024-07-01

電動卡車誕生地FUSO川崎工廠參訪2024-06-30

納智捷靠純電車n⁷翻身　今年拚超越特斯拉2024-06-30

無人計程車＋1電動超跑廠Rimac入局2024-06-30

改款新TOYOTA Corolla Cross現身測試2024-06-29

福特「全新跨界休旅」預告7月見2024-06-29

雷諾攜手吉利推出全新跨界休旅車2024-06-29

福斯釋出「越野版商旅車」預告圖2024-06-29

歐洲最便宜電車飛雅特500e降13萬2024-06-28

熱門文章

法拉利全新電動超跑工廠正式揭幕2024-07-01

福特「全新跨界休旅」預告7月見2024-06-29

Honda氫氣CR-V美租賃方案出爐2024-07-01

改款新TOYOTA Corolla Cross現身測試2024-06-29

電動卡車誕生地FUSO川崎工廠參訪2024-06-30

第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身了2024-06-28

TOYOTA超帥「新休旅現身」2024-06-28

「TOYOTA高級RAV4」改款準備登場2024-06-25

「大改款TOYOTA RAV4」傳10月見！2024-06-24

福斯釋出「越野版商旅車」預告圖2024-06-29

相關新聞

法拉利「全新電動超跑工廠」正式揭幕！3000塊太陽能板發電1.3GWh

法拉利「全新電動超跑工廠」正式揭幕！3000塊太陽能板發電1.3GWh

電動卡車誕生地「FUSO川崎K1工廠參訪」！高品質＋碳中和關鍵解密

電動卡車誕生地「FUSO川崎K1工廠參訪」！高品質＋碳中和關鍵解密

美國46％電動車主考慮換回汽油車　頭號原因「充電設施太缺」

美國46％電動車主考慮換回汽油車　頭號原因「充電設施太缺」

納智捷靠純電車n⁷翻身　今年拚超越特斯拉

納智捷靠純電車n⁷翻身　今年拚超越特斯拉

無人計程車再＋1！電動超跑廠Rimac推「Verne雙座電滑門」共享車

無人計程車再＋1！電動超跑廠Rimac推「Verne雙座電滑門」共享車

讀者迴響

熱門文章

法拉利「全新電動超跑工廠」正式揭幕！3000塊太陽能板發電1.3GWh

法拉利「全新電動超跑工廠」正式揭幕！3000塊太陽能板發電1.3GWh

福特「全新跨界休旅」預告7月見！空間有望比Kuga更討喜　造型搶眼

福特「全新跨界休旅」預告7月見！空間有望比Kuga更討喜　造型搶眼

Honda氫氣CR-V美租賃方案出爐「月繳不到1.3萬」！預計12月開始交車

Honda氫氣CR-V美租賃方案出爐「月繳不到1.3萬」！預計12月開始交車

改款「新TOYOTA Corolla Cross」現身測試！外型更好看　搭第5代油電

改款「新TOYOTA Corolla Cross」現身測試！外型更好看　搭第5代油電

電動卡車誕生地「FUSO川崎K1工廠參訪」！高品質＋碳中和關鍵解密

電動卡車誕生地「FUSO川崎K1工廠參訪」！高品質＋碳中和關鍵解密

第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身了！2款測試全新休旅曝光引起關注

第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身了！2款測試全新休旅曝光引起關注

TOYOTA超帥「新休旅現身」！外觀殺氣十足　有望成GR首款代表作

TOYOTA超帥「新休旅現身」！外觀殺氣十足　有望成GR首款代表作

「TOYOTA高級RAV4」改款準備登場！外型、內裝、動力都換新

「TOYOTA高級RAV4」改款準備登場！外型、內裝、動力都換新

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366