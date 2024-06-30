無人計程車再＋1！電動超跑廠Rimac推「Verne雙座電滑門」共享車

圖文／7Car 小七車觀點

來自克羅埃西亞的 Rimac 以打造 Nevera 電動超級跑車聞名，但是在今年傳出將進軍無人駕駛計程車的消息後，Rimac 官方則如外界預期般地公開推出了 Verne 自動駕駛計程車，而 Verne 雖然只是一款共享電動車，但兩張座位和轎跑車風格的設定，看起來比起 Cruise 或 Waymo 等同業開發產品都更有運動感受。

▲Rimac Verne 無人駕駛計程車登場。

Rimac Verne 提供的乘載服務，可以讓一般消費者透過應用程式叫車，並可以在計程車到達之前使用智慧型手機上的控制來車內的環艙照明、溫度甚至氣味。當它停下來時，乘客可以透過滑動門進入原廠強調如勞斯萊斯大小的座艙，而可傾斜的座椅設計則能讓乘客感覺身處在客廳的舒適感。

進入車內，其中控台上並沒有傳統的方向盤設計，並配有 43 吋巨大螢幕，該螢幕能提供多媒體娛樂資訊以及有關旅程的訊息，且內建 17 顆揚聲器滿足路途上的影音需求。兩張座椅中間的觸控面板可以控制車內的設置，必要時乘客還可透過按鍵介入車子的移動，進一步保障行車安全。

車頂上方的圓形玻璃則是顛覆一般全景天窗的框架，據原廠稱座艙材質的設計耐用度佳，即便經過大量使用，車內仍然可以提供「誘人、優質和舒適」的感受。值得一提的是，車上的前擋風玻璃並未搭載雨刷，因此未來 Verne 在遇到下雨使得車內乘員無法觀察到外界的情況時，是否還能夠提供安穩的乘坐感受，這項疑慮勢必會接受到考驗。

有關 Verne 技術規格、電動馬達輸出、電池尺寸和續航里程的詳細資訊均尚未公開，但 Rimac 明確指出該平台具有擴展性，可以對應不同的道路類型。而由攝影鏡頭、雷達和光達組成的 Mobileye自動駕駛甚至可以對應不同國家的駕駛方式，但相信目前這項無人載送服務只能夠推廣到部分道路的國家。