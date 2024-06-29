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福斯釋出「T7商旅車越野版」預告圖！全地形套件＋19吋圈超帥

圖文／7Car 小七車觀點

福斯商旅 (Volkswagen Commercial Vehicle, VWCV) 近日再度釋出新款  Transporter 的具體細節，預告將推出 PanAmericana 車型，將配置專屬全地形裝飾以及車系史上首款 19 吋 Indianapolis 合金輪圈，同時更將標配有新型  LED 頭燈。全新世代 VWCV Transporter 將於 2025 年第一季正式上市，現已開放預售，價格為 36,780 歐元。

配置全地形裝飾和車系首款 19 吋輪圈　VWCV 釋出 Transporter PanAmericana 車型預告圖

配置全地形裝飾和車系首款 19 吋輪圈　VWCV 釋出 Transporter PanAmericana 車型預告圖

重新設計的 Transporter 車長為 5,050mm，增加了 146mm。軸距達 3,100mm，增加了 97mm，另外還提供長軸距車型，車身長度達到 5,450mm，軸距則有 3,500mm。車寬部分增加了 128mm，讓內部的輪拱罩有額外的 148mm 空間，使得新車可以更輕鬆容納歐洲托盤。而貨艙表現上則同樣比過往提昇 61mm 的長度，容積達到 5.8 立方米，而長軸高頂車型的容量則有 9 立方米的表現。另外在機能上，轉彎半徑為 11.8m，有效載重為 1.33 噸，並有 2.8 噸的拖曳能力。

配置全地形裝飾和車系首款 19 吋輪圈　VWCV 釋出 Transporter PanAmericana 車型預告圖

動力方面，預計將提供柴油、插電式混合動力和純電等系統。柴油引擎將率先推出，輸出功率分別有 108 匹、148 匹和 168 匹。未來還將有綜效輸出 230 匹馬力的插電式混合動力，以及輸出功率為 114 匹、134 匹、215 匹和 282 匹馬力的純電車型。

配置全地形裝飾和車系首款 19 吋輪圈　VWCV 釋出 Transporter PanAmericana 車型預告圖

德國福斯集團在 2015 年時成立福斯商旅台灣分公司，積極深耕國內市場，全力發展 T 系列、Caddy、Crafter 及 Amarok 四大主力車系。而 Transporter 車系在同年進入第六世代 (T6)，導入更多當代新科技，包括 ACC 主動式車距調節巡航系統、Front Assist 車前碰撞預警系統 (含 AEB 自動輔助緊急煞車功能)、Side Assist 車側盲點警示系統及 MCB 二次碰撞預煞系統等均現身，提供乘員更完善的安全防護。

從 2020 年開始，福斯商旅致力提倡 VanLife 精神，強調商旅車經過巧手妝點後便可開啟生活無限可能。隨著人們的期待逐漸增加，2022 年 T7 New Multivan 的到來，宣告福斯商旅也邁入 MQB 平台的新時代，許多乘用車的最新駕駛輔助科技悉數上身，並有別以往的純商務用車形象，更強調可滿足從商用到日常的多元使用需求。2023 年更首度帶來純電動的 ID. Buzz 車款，準備開啟零排放的移動體驗。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點Volkswagen福斯商旅Transporter廂型車9人座PanAmericana越野商旅車汽車新車

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