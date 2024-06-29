福斯釋出「T7商旅車越野版」預告圖！全地形套件＋19吋圈超帥

圖文／7Car 小七車觀點

福斯商旅 (Volkswagen Commercial Vehicle, VWCV) 近日再度釋出新款 Transporter 的具體細節，預告將推出 PanAmericana 車型，將配置專屬全地形裝飾以及車系史上首款 19 吋 Indianapolis 合金輪圈，同時更將標配有新型 LED 頭燈。全新世代 VWCV Transporter 將於 2025 年第一季正式上市，現已開放預售，價格為 36,780 歐元。

重新設計的 Transporter 車長為 5,050mm，增加了 146mm。軸距達 3,100mm，增加了 97mm，另外還提供長軸距車型，車身長度達到 5,450mm，軸距則有 3,500mm。車寬部分增加了 128mm，讓內部的輪拱罩有額外的 148mm 空間，使得新車可以更輕鬆容納歐洲托盤。而貨艙表現上則同樣比過往提昇 61mm 的長度，容積達到 5.8 立方米，而長軸高頂車型的容量則有 9 立方米的表現。另外在機能上，轉彎半徑為 11.8m，有效載重為 1.33 噸，並有 2.8 噸的拖曳能力。

動力方面，預計將提供柴油、插電式混合動力和純電等系統。柴油引擎將率先推出，輸出功率分別有 108 匹、148 匹和 168 匹。未來還將有綜效輸出 230 匹馬力的插電式混合動力，以及輸出功率為 114 匹、134 匹、215 匹和 282 匹馬力的純電車型。

德國福斯集團在 2015 年時成立福斯商旅台灣分公司，積極深耕國內市場，全力發展 T 系列、Caddy、Crafter 及 Amarok 四大主力車系。而 Transporter 車系在同年進入第六世代 (T6)，導入更多當代新科技，包括 ACC 主動式車距調節巡航系統、Front Assist 車前碰撞預警系統 (含 AEB 自動輔助緊急煞車功能)、Side Assist 車側盲點警示系統及 MCB 二次碰撞預煞系統等均現身，提供乘員更完善的安全防護。

從 2020 年開始，福斯商旅致力提倡 VanLife 精神，強調商旅車經過巧手妝點後便可開啟生活無限可能。隨著人們的期待逐漸增加，2022 年 T7 New Multivan 的到來，宣告福斯商旅也邁入 MQB 平台的新時代，許多乘用車的最新駕駛輔助科技悉數上身，並有別以往的純商務用車形象，更強調可滿足從商用到日常的多元使用需求。2023 年更首度帶來純電動的 ID. Buzz 車款，準備開啟零排放的移動體驗。