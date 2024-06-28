歐洲最便宜電動車！飛雅特500e「大降價13萬」還推出2種全新車色

圖文／7Car 小七車觀點

Stellantis 旗下義大利品牌 Fiat 近日宣布針對 500e 車系進行大幅度降價，如今最入門車型僅需 21,995 英鎊起，較先前調降約 3,200 英鎊，成為市場上最實惠的電動車選擇之一，同時更推出兩款全新車色，為客戶提供更多個性化的選擇。

2024 年式 Fiat 500e 以及 500e convertible 提供 Acid Green 及 Celestial Blue 兩種全新車色選擇入門車款具備 16 吋合金輪圈、10.25 吋資訊娛樂系統以及無線 Apple CarPlay™ 和 Android Auto™ 等；而 (RED) 車型則具有鮮豔的紅色烤漆、特殊點綴的水箱護罩、後視鏡蓋以及專屬輪圈蓋；而最高階的 La Prima 車型則升級 17 吋合金輪圈、JBL 高級音響系統和 Level 2 自動駕駛技術等。

動力方面，Fiat 500e 提供 24kWh 和 42kWh 兩種電池尺寸，電動馬達分別可輸出 70kW/90hp、87kW/118hp，在 WLTP 標準下，前者續航里程可達 118 英哩，而後者則提升至 199 英里。原廠先前更表示，將於 2025 年底至 2026 年初發表 500 Ibrida 油電混合動力車型，未來將在義大利都靈的 Mirafiori 工廠進行生產。

Fiat 500 車系自 1957 年登場以來，成為義大利國民小車的象徵，車系在全球超過 100 個市場販售，在歐陸市場受到相當崇高的歡迎。臺灣市場方面，雖然目前並沒有 Fiat 總代理，但仍有不少貿易商持續導入，如專門引進 Alfa Romeo、Fiat、Abarth 義大利車款的 PIT 挪威特國際便是其中一員，滿足少數追求與眾不同的消費者需求。