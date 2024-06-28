台灣特斯拉交車再破紀錄！「改款新Model 3」首季破2千輛

▲台灣改款新特斯拉Model 3首季交車突破2千輛，為品牌總銷量助攻。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

台灣特斯拉Tesla今年交車再破紀錄，本季度截至今日為止，新車掛牌總數已突破 5,800 輛，再度創下台灣電動車市場單一品牌掛牌新紀錄，較今年第一季成長超過 170%，相比去年同期成長近 40%。其中，本季度首次交付改款新Model 3 煥新版掛牌已超過 2,000 輛！

▲台灣目前新Model 3首季交車繳出漂亮成績單，品牌第2季總銷量來到5,800輛。

自今年1月上架的台灣改款新Model 3，台灣原廠新Model 3稱為「煥新版」，共提供RWD 後輪驅動 169.99 萬、Long Range 四輪驅動199.99 萬，WLTP續航力527、608公里。

從今年5月開始陸續交車，台灣新Model 3帶來高人氣魅力，首季交車就貢獻超過2,000輛，而今年4月又追加233.79萬的Model 3 Performance，還尚未公布交車時程，未來將也會為車系帶來助攻銷售。

台灣原廠於本月份開放全台體驗店預約試駕體驗，同步推出「煥新一夏」期間限定活動，凡完成 Model 3 試駕體驗，即有機會獲得限量寵物模式氣球狗公仔或眾多品牌周邊紀念品。