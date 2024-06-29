雷諾攜手吉利「推出全新跨界休旅車」！雙動力選項釜山車展亮相

圖文／7Car 小七車觀點

Renault Korea 於2024 韓國釜山車展上宣布推出全新 Grand Koleos 車款，該車與吉利星越 L 共享平台，以 CMA 模組化平台打造，提供傳統內燃和插電式混合動力系統。

▲Renault Korea 於釜山車展發表全新 Grand Koleos。

Renault 和吉利汽車最早於 2022 年宣布合作，並共同成立 HORSE Powertrain Limited 公司，主要業務包括設計、開發、生產和銷售混合動力及燃油動力總成和系統，包括引擎、變速箱、混合動力技術和電池等。而 Grand Koleos 便是基於雙方合作之下所誕生的新產品。

全新的 Renault Grand Koleos 定位在一款中型跨界休旅，車身長度為 4,780mm，其軸距達 2,820mm，據 Renault Korea 代表指出，Grand Koleos 的軸距是同級車中最優異的。在外觀上，Grand Koleos 具備 Renault 品牌最新的家族化特徵，選用無邊界的水箱罩設計，以六角形的元素營造出相當立體的感受。頭燈部分與吉利星越 L 並無不同，而前保桿兩側則有直立梯形進氣口和通風孔設計，強化整體運動氛圍。車尾部分，可以觀察到雖然整體輪廓與星越 L 相似，但 Grand Koleos 的尾門造型經過重新設計，並將牌照位置移至後保桿中央，加上黑化的貫穿式 LED 燈組，其跑格韻味濃厚許多。

此外迎合 Renault 原廠的策略，這次 Grand Koleos 也沒例外推出 Alpine 車型，在外觀方面換上專屬 20 吋輪圈、Alpine 車身徽適等。內裝採用了黑色 Alcantara 材質，座椅上有藍色縫線和 Alpine 標誌，並有專屬的 Alpine 限量流水編號。

至於內裝鋪陳上與吉利星越 L 相似，中控台配有 12.3吋液晶儀錶板搭配雙觸控螢幕的組合，並換上專屬的方向盤造型。

動力部分，Grand Koleos 純燃油車型搭載 2.0L 渦輪增壓四缸引擎，搭配 7 速雙離合器 (濕式) 或 8 速自排變速箱 (AWD)，最大輸出為 211ps、峰值扭力為 33.1kgm； 另外 E-Tech 插電式混合動力車型則搭載 1.5 升渦輪增壓四缸引擎，綜效輸出約為 245ps，但僅有提供前輪驅動車型。