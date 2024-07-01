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法拉利「全新電動超跑工廠」正式揭幕！3000塊太陽能板發電1.3GWh

圖文／7Car 小七車觀點

Ferrari 日前宣布品牌全新工廠「e-building」盛大揭幕，位於正在擴建的 Ferrari 園區北部，未來不僅將負責生產搭載內燃機和混合動力系統的躍馬跑車，還將成為首款純電動跑車的誕生地。

首款純電動跑車將誕生於此　Ferrari 全新工廠「e-building」正式揭幕

這座全新工廠外觀設計及核心內部空間由 MCA 建築事務所 (Mario Cucinella Architects) 與 Ferrari 團隊聯手打造，總面積達 42,500 平方米，外觀採用長方形的創新設計，擁有乳白色與透明玻璃面板相結合的設計，在夜間能夠營造出「燈籠」的效果。此外，為了實踐永續發展，工廠除了具備 200 棵樹外，更使用逾 3,000 塊太陽能電池板，能提供高達 1.3 兆瓦的電力，另有多項先進的能源和雨水再利用解決方案。

首款純電動跑車將誕生於此　Ferrari 全新工廠「e-building」正式揭幕

首款純電動跑車將誕生於此　Ferrari 全新工廠「e-building」正式揭幕

首款純電動跑車將誕生於此　Ferrari 全新工廠「e-building」正式揭幕

而這座「e-building」的落成與使用，將充分彰顯品牌的多元化動力系統戰略佈局，未來將同時研發與生產內燃機、混合動力引擎和新型電動馬達；在生產流程中引入了協作機器人和數位孿生技術，讓員工能夠遊刃有餘地掌控和運用技術。

首款純電動跑車將誕生於此　Ferrari 全新工廠「e-building」正式揭幕

Ferrari 向電氣化的轉型並非一蹴可幾，旗下 Formula 1 方程式賽車早在 2009 年就採用動能回收系統 (Kinetic Energy Recovery System, KERS)，將車輛在煞車時損失的能量儲存在電池中並重新部署；並於 2013 年發表首款混合動力超級跑車 LaFerrari，隨即更接連推出 SF90 Stradale 和 296 GTB/GTS 等車款，計畫在 2026 年約 60% 的產品將分為純電動車和混合動力車，目標是到 2030 年實現碳中和。

首款純電動跑車將誕生於此　Ferrari 全新工廠「e-building」正式揭幕

首款純電動跑車將誕生於此　Ferrari 全新工廠「e-building」正式揭幕

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點Ferrari法拉利電動超跑跑車汽車新車產線

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