比亞迪「1287匹電動超跑」紐柏林賽道測試！拼極限2.5噸重煞到發紅

▲影片來源：Youtube／CarSpyMedia



記者林鼎智／綜合報導

比亞迪「首款電動超跑」仰望U9自亮相後，就讓外界好奇這款高C／P質電動超跑的真本事。最近比亞迪便將2台仰望U9原型車帶到德國紐柏林賽道進行測試，甚至煞到4輪碟煞發紅，成為少數大陸車廠在紐柏林賽道測試的車款。

▲比亞首款電動超跑仰望U9近日於紐柏林賽道測試2台原型車，成為大陸車廠少數上紐柏林賽道測試的車款。（圖／翻攝自仰望）



比亞迪仰望U9採4電動馬達全輪驅動，具有1,287匹／171.3公斤米扭力輸出，0-100km／h只要2.36秒，並且能在9.78秒完成0-400公尺加速。當然，直線快對電動車不算難事，比亞迪仰望U9也搭載Disus-X 懸吊系統，可調整彈簧、阻尼設定，有助於過彎表現，不過U9全車2,475公斤的車重也是一大挑戰。

從影片中可看到，仰望U9在測試過程中一度讓四輪碟盤發紅，正在進行測試車輛極限，不過目前仍尚未進行單圈測試，是否能追上Rimac Nevera的7分05.298秒單圈成績則還有待挑戰。

▲比亞迪仰望U9車重近2.5噸，測試過程中一度煞到4輪碟盤發紅。（圖／翻攝自Youtube／CarSpyMedia）