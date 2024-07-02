《消費者報告》公布「妥善率最佳的3年新古車」　各級距名單曝！

▲消費者報告公布妥善率最佳的3年二手車，其中TOYOTA、Lexus就佔了16席。（圖／翻攝自各車廠）



記者林鼎智／綜合報導

美知名市調機構《消費者報告》（Consumer Reports)公布「3年內妥善率最佳的二手車」，包括各級距的房車、卡車與休旅，總共36款名單中TOYOTA與Lexus就佔了16款，也讓日系品牌成為最大贏家。

《消費者報告》公布妥善率最佳的3年車款，其中在36款上榜車型中，TOYOTA、Lexus就佔了16名，本田／Acura佔8席、馬自達3席、Hyundai／KIA共3席、Subaru佔2席，而歐系品牌則有BMW（2席）、Volvo（1席）入榜，至於美國品牌則包括福特、林肯與GMC。

▲TOYOTA Camry被視為最明智的二手車選擇。



《消費者報告》也提到，TOYOTA Corolla被認為是最具價值的二手車之一（best used-car values），因為該車與改款後變化不大，而Camry則是被形容為「最明智的二手車選擇」（wise used-car choice）。

《消費者報告》妥善率最佳的3年車齡二手車名單

緊湊型級距：

Honda Civic、Mazda Mazda3、TOYOTA Corolla／Corolla Hybrid、TOYOTA Prius／Prius Prime

中大型級距：

Hyundai Sonata、TOYOTA Avalon、TOYOTA Camry

豪華品牌：

Acura TLX、BMW 5系列、Lexus ES

跑車：Mazda MX-5

中小型休旅：

Acura RDX、BMW X3、Honda CR-V、Honda HR-V、Hyundai Tucson、KIA Sportage、Lexus NX、Lexus UX、Mazda CX-5、Subaru Crosstrek、Subaru Forester、TOYOTA RAV4、Volvo XC40

中大型休旅：

GMC Acadia、Honda Passport、Honda Pilot、Lexus RX、Lincoln Nautilus、TOYOTA 4Runner、TOYOTA Highlander、TOYOTA Venza

皮卡車：

Ford Ranger、Honda Ridgeline、TOYOTA Tacoma、TOYOTA Tundra