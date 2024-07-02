「TOYOTA全新電動車」續航超過1,000公里！4種新電池技術曝光

▲TOYOTA公開4種全新電池技術，充電更快、續航將超過1,000公里。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

準備在電車市場發威的TOYOTA，日前公開4種全新的電池技術，將具備更好、更快的充電效率，且將帶來更長的續航力，預期超過1,000公里續航水準，將在2026年量產！

▲性能型鋰電池安排最先量產，具備長續航、充電快等特點。

TOYOTA公開性能型鋰電池、普及型磷酸鐵鋰電池、高性能型鋰電池、固態電池4種電池新技術，而性能型鋰電池將最先於2026年量產，官方表示該電池擁有短時間充電、長續航特點，成本將比現在的bZ4X減少20%，快速充電縮短到20分鐘內、續航力達到1,000公里。

第2量產為普及型磷酸鐵鋰電池，同樣具有成本優勢，相較bZ4X能減少40%之多，有效大量普及電動車市場，具備30分鐘快速充電、600公里續航力。

▲全新固態電池將具備10分鐘高效率充電。

等級更高的高性能型鋰電池、固態電池則計劃2027～2028年量產，兩套新電池都能跑出超過1,000公里續航力，同樣比起bZ4X能減少10%成本，高性能型鋰電池充電效率縮短至20分鐘，而固態電池僅需10分鐘。