Skoda「新入門電動休旅」公布編成！4動力、3電池今年底上市

▲Skoda公布Elroq車型編成，將有4車型、3種電池大小，預計今年底將上市。（圖／翻攝自Skoda，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Skoda原廠即將推出新款小型電動休旅Elroq，該車同樣採MEB平台，並且也是品牌率先採Modern Solid設計語彙的產品，與Enyaq共用大部分零件。Skoda也公布Elroq的動力編成，將有4車型、3種電池容量，預計最快今年底正式上市。

Skoda公布Elroq官方最新預告，雖然車身具有迷彩偽裝，但Elroq同樣有著熟悉的造型，包括小型下氣壩、銳利的保桿、分離式頭燈、高車側肩線等，並採短前／後懸車身比例，原廠也公布Elroq風阻係數為0.26Cd，並配置19-20吋低風阻輪圈。

▲Elroq定位在Enyaq之下，同樣搭載MEB平台，具有短前後懸車身比例，後行李箱空間具470-1,580L。



Elroq搭載MEB電動車平台，車型編成上，將以Elroq 50、Elroq60、Elroq85與85x為主，前3款車型皆為單馬達後輪驅動，僅85x車型為雙馬達全驅。入門Elroq 50為168匹馬力、搭配55kWh電池，Elroq 60則是201匹、63kWh鋰電池，極速皆為160km／h。

至於Elroq 85與Elroq 85x則都搭載82kWh電池組，Elroq 85同為單馬達後驅、282匹；頂規Elroq 85x車型則是雙馬達295匹，Skoda也透露這2款車型最大續航力都超過560公里。

▲Elroq共有50、60、85與85x等4款車型，除了85x皆為單馬達後驅，並提供55kWh、63kWh、82kWh三種電池容量，全車系最大馬力295匹、最大續航力超過560公里。



充電效率上，Elroq可在28分鐘內完成10-80%充電，其中Elroq 85、85x最大可支援至175kW功率，全車系也標配9氣囊、Travel Assist駕駛輔助系統，將具有後行李廂470-1,580L空間表現，另外也支援mySkoda App，將提供更多便利性。