ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Skoda「新入門電動休旅」公布編成！4動力、3電池今年底上市

▲▼Skoda Elroq官方預吿。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda公布Elroq車型編成，將有4車型、3種電池大小，預計今年底將上市。（圖／翻攝自Skoda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Skoda原廠即將推出新款小型電動休旅Elroq，該車同樣採MEB平台，並且也是品牌率先採Modern Solid設計語彙的產品，與Enyaq共用大部分零件。Skoda也公布Elroq的動力編成，將有4車型、3種電池容量，預計最快今年底正式上市。

Skoda公布Elroq官方最新預告，雖然車身具有迷彩偽裝，但Elroq同樣有著熟悉的造型，包括小型下氣壩、銳利的保桿、分離式頭燈、高車側肩線等，並採短前／後懸車身比例，原廠也公布Elroq風阻係數為0.26Cd，並配置19-20吋低風阻輪圈。

▲▼Skoda Elroq官方預吿。（圖／翻攝自Skoda）

▲▼Skoda Elroq官方預吿。（圖／翻攝自Skoda）

▲Elroq定位在Enyaq之下，同樣搭載MEB平台，具有短前後懸車身比例，後行李箱空間具470-1,580L。

Elroq搭載MEB電動車平台，車型編成上，將以Elroq 50、Elroq60、Elroq85與85x為主，前3款車型皆為單馬達後輪驅動，僅85x車型為雙馬達全驅。入門Elroq 50為168匹馬力、搭配55kWh電池，Elroq 60則是201匹、63kWh鋰電池，極速皆為160km／h。

至於Elroq 85與Elroq 85x則都搭載82kWh電池組，Elroq 85同為單馬達後驅、282匹；頂規Elroq 85x車型則是雙馬達295匹，Skoda也透露這2款車型最大續航力都超過560公里。

▲▼Skoda Elroq官方預吿。（圖／翻攝自Skoda）

▲Elroq共有50、60、85與85x等4款車型，除了85x皆為單馬達後驅，並提供55kWh、63kWh、82kWh三種電池容量，全車系最大馬力295匹、最大續航力超過560公里。

充電效率上，Elroq可在28分鐘內完成10-80%充電，其中Elroq 85、85x最大可支援至175kW功率，全車系也標配9氣囊、Travel Assist駕駛輔助系統，將具有後行李廂470-1,580L空間表現，另外也支援mySkoda App，將提供更多便利性。

►台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

►99.9萬回來了！納智捷「n7入門降10萬」較勁MG4、總會員破3萬

《ETStar學習雲》開課了
想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：汽車Skoda斯柯達Elroq電動休旅MEB後驅全驅預告編成動力電池VAG

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

99.9萬回來了！納智捷「n7入門降10萬」較勁MG4、總會員破3萬

99.9萬回來了！納智捷「n7入門降10萬」較勁MG4、總會員破3萬

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

109.8萬起！台灣福斯「Golf 50周年新車上市」　GTI、R最高降10萬

109.8萬起！台灣福斯「Golf 50周年新車上市」　GTI、R最高降10萬

台灣上半年暢銷車！MG HS擊敗CR-V奪國產中型休旅王　TOYOTA包前3名

台灣上半年暢銷車！MG HS擊敗CR-V奪國產中型休旅王　TOYOTA包前3名

Skoda「新入門電動休旅」公布編成！4動力、3電池今年底上市

Skoda「新入門電動休旅」公布編成！4動力、3電池今年底上市

最新文章

Skoda「新入門電動休旅」編成曝2024-07-02

台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見2024-07-02

上半年電動車排行！納智捷、特斯拉入榜2024-07-02

台灣上半年暢銷車！MG、TOYOTA亮眼2024-07-02

「TOYOTA全新電車」續航破1,000公里2024-07-02

「大改款MG HS」休旅來了2024-07-02

268萬起Infiniti QX80美國開賣2024-07-02

TOYOTA皇冠跨界旅行車10月陸上市2024-07-01

台灣6月電動車銷量出爐！MG4入榜2024-07-01

109.8萬起！福斯Golf 50周年新車上市2024-07-01

熱門文章

「大改款MG HS」休旅來了2024-07-02

光陽Ionex電動機車推0元交車2024-07-01

台灣6月電動車銷量出爐！MG4入榜2024-07-01

TOYOTA皇冠跨界旅行車10月陸上市2024-07-01

台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見2024-07-02

TOYOTA「油電入門新小車」亮相2024-07-01

台灣上半年暢銷車！MG、TOYOTA亮眼2024-07-02

268萬起Infiniti QX80美國開賣2024-07-02

TOYOTA Vios將取消「60萬有找入門款」2024-07-01

99.9萬起！納智捷「n7入門降10萬」2024-07-01

相關新聞

折合新台幣268萬起！Infiniti QX80美國開賣　全面搭載3.5升V6引擎

折合新台幣268萬起！Infiniti QX80美國開賣　全面搭載3.5升V6引擎

TOYOTA「皇冠跨界旅行車」10月陸上市！綜效續航力突破1200KM

TOYOTA「皇冠跨界旅行車」10月陸上市！綜效續航力突破1200KM

169.9萬起、雙車型！「Nissan全新Ariya休旅」預售鎖定特斯拉Model Y

169.9萬起、雙車型！「Nissan全新Ariya休旅」預售鎖定特斯拉Model Y

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

讀者迴響

熱門文章

「大改款MG HS」休旅來了7月見！外觀變超帥　預計採1.5升渦輪、油電

「大改款MG HS」休旅來了7月見！外觀變超帥　預計採1.5升渦輪、油電

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

6月電動車銷量「MG4首月掛牌成績」曝！特斯拉奪冠亞軍　納智捷退第3

6月電動車銷量「MG4首月掛牌成績」曝！特斯拉奪冠亞軍　納智捷退第3

TOYOTA「皇冠跨界旅行車」10月陸上市！綜效續航力突破1200KM

TOYOTA「皇冠跨界旅行車」10月陸上市！綜效續航力突破1200KM

台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見！1.5升渦輪有望百萬有找

台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見！1.5升渦輪有望百萬有找

TOYOTA「油電入門新小車」亮相！油耗32km／L超省油　折合新台幣53萬

TOYOTA「油電入門新小車」亮相！油耗32km／L超省油　折合新台幣53萬

台灣上半年暢銷車！MG HS擊敗CR-V奪國產中型休旅王　TOYOTA包前3名

台灣上半年暢銷車！MG HS擊敗CR-V奪國產中型休旅王　TOYOTA包前3名

折合新台幣268萬起！Infiniti QX80美國開賣　全面搭載3.5升V6引擎

折合新台幣268萬起！Infiniti QX80美國開賣　全面搭載3.5升V6引擎

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366