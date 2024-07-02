法拉利「首款電動車」傳要價1670萬起！假尾管測試曝、明年底上市

▲法拉利首款電動車傳要價破50萬歐元（折合新台幣約1670萬起），預計明年底上市，近日也被一名荷蘭攝影師捕捉到疑似測試車。（圖／翻攝自IG／derek.photography，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

法拉利在推出Purosangue後，現在也傳出品牌首款電動車將在明年底上市，據內部人士透露給《路透》，法拉利首款電動車售價可能超過50萬歐元，相當於折合新台幣約1,670萬起。

法拉利對首款電動車保密到家，目前還不清楚車名、甚至是何種車型，不過，這款要價超過50萬歐元的電動車不會是唯一的一輛，據傳法拉利已經在開始著手開發第2款電動車，並且到了2026年時，法拉利品牌首款電動車就會佔總銷量的5%，顯見法拉利對電動車市場相當有信心。

值得一提的是，一名荷蘭攝影師Derek Cornelissen近日就在IG捕捉到間諜照，這輛疑似法拉利電動車的測試車，外觀有著跨界風格，雖然很可能是「借殼測試」，但頗有瑪莎拉蒂Lavante休旅車與Roma頭燈的韻味，甚至還以4出尾管混淆視聽，不過車側的黃色貼紙還是證明了電動動力的身份。

法拉利不久前盛大揭幕「E-Bulding」全新工廠，將用來生產新款電動車與內燃機、油電動力車款，法拉利也確認，未來這些新車的電動馬達、電池等都將自行內部生產。

▲測試車可能採「借殼測試」，車尾還有混淆視聽的4出尾管，不過黃色貼紙仍曝露出其電動車的身份。