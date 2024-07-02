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7月購車優惠／TOYOTA送大螢幕、2輪暑期大戰開打　換輪胎也有好禮

▲7月車市促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲瞄準暑假出遊、開學季等檔期，7月車市促銷不僅2輪、4輪品牌加大力度，包括輪胎品牌也有優惠，車迷們把握良機 。（圖／翻攝自各車廠，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

瞄準暑假出遊、開學檔期，2輪、4輪7月購車優惠好禮進出，不僅有限時優惠價、免費升級、高額0利率分期外，包括馬牌、米其林等輪胎品牌也祭出換胎好禮；2輪方面，光陽、三陽也紛紛打出0資費、暑期限定優惠等促銷，台灣本田重機也有購車贈品、新手考照補助等，車迷朋友們把握良機。

Citroen／Peugeot
寶嘉聯合針對Citroen／Peugeot指定車型享最高100萬0利率分期、免費升級配件、加贈3年／3萬公里免費保養等購車優惠。

▲7月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲7月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲寶嘉聯合針對Peugeot、Citroen指定車型提供最高100萬0利率分期、免費升級配件、加贈3年／3萬公里免費保養等購車優惠。

Ford
福特六和即日起至7月底止，針對Focus國產車系推出專案價74.9萬起（含舊換新）、並免費升級1080P高畫質鏡頭的360°環景系統，原福特車主換購再享5,000元配件金；入主Mach-E電動跑旅享最高24萬購車優惠、Ford Ranger XLT悍漠騎兵版129.9萬元起，升級總價超過5萬元。

另外，本月到全台展間市價福特全車系，即可獲得7-11商品卡，再享周周抽最新iPad Pro。

▲7月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲7月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲7月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲福特六和7月推出Focus最低74.9萬起、Kuga最低79.9萬起優惠。

Honda
台灣本田汽車推出Fit eHEV尬電特仕版，即日起至7／31止，入主免費升級4大超值豪禮，包括「多媒娛樂影音主機與前後盲區顯影輔助」、「70萬60期0利率」、「5年不限里程延長保固」、「10年／20萬公里電池保固」。

▲7月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣本田針對FIT e:HEV尬電特仕版限時升級4大超值豪禮。

Lexus
和泰汽車7月針對ES車系、IS車系、LC車系、LS車系、RC車系、NX200、RZ450e、RX330／350h與UX300h提供100萬40期零利率購車優惠。

Mitsubishi
中華三菱7月購車優惠針對Grand Lancer、Outlander、Eclipse Cross、Eclipse Cross PHEV等指定車款，完成領牌送iRobot Roomba Combo i5+掃拖機器人（市價17,999元），下訂Colt Plus、Zinger Pickup完成領牌，就送Samsonite Red Toiis C 27吋可擴充方形箱（市價11,000元）。

▲7月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲中華三菱7月購車優惠針對Grand Lancer、Outlander、Eclipse Cross、Eclipse Cross PHEV等指定車款促銷。

Mazda
新25年式Mazda3、CX-30、CX-5標配360°環景影像系統，休旅車型CX-30、CX-5也標配電動尾門。此次台灣馬自達推出7月暑期限時購車優惠，針對Mazda3、CX-30提供80萬0利率優惠外，CX-5、CX-60也可享百萬高額0利率，同時多款暢銷車型同步享有0利率購車優惠以及5年原廠保固。

▲7月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣馬自達針對Mazda3、CX-30提供80萬0利率優惠外，CX-5、CX-60也可享百萬高額0利率。

TOYOTA
和泰7月針對Corolla Altis、Corolla Cross、Yaris Cross、Sienta、Vios、RAV4與Town ace貨卡購入指定車款送「JVC 65吋Ultra HD 4K/HDR智慧連網液晶顯示器」，享最高100萬0利率、3萬舊車收購圓夢金與5年14萬公里延長保固等好禮。

▲7月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲和泰7月針對Corolla Altis、Corolla Cross、Yaris Cross、Sienta、Vios、RAV4與Town ace貨卡購入指定車款送「JVC 65吋Ultra HD 4K/HDR智慧連網液晶顯示器」、最高100萬60期0利率優惠。

Volkswagen
台灣福斯汽車宣布Golf 280 eTSI Style 及 280 eTSI R-Line 售價自119.8萬元起，全車系皆享特別價格。另外也推出Golf 280 eTSI Edition 50經典紀念款，配置1.5升eTSI引擎，限定珍藏價109.8萬元。

▲7月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲福斯Golf 280 eTSI Style、280 eTSI R-Line售價自119.8萬元起，全車系皆享特別價格。另外也推出Golf 280 eTSI Edition 50經典紀念款，配置1.5升eTSI引擎，限定珍藏價109.8萬元。

Subaru
速霸陸台灣意美汽車7月購車優惠，針對Forester推出5年0利率、也可選擇5萬元配件金，加碼再送5萬公里0元保養或3.5萬元加油金，再享5年12萬公里原廠保固。

跨界潮旅Crosstrek則提供低月付不用2萬、100萬60期0利率、加碼送4年牌燃稅補助2.2萬元。另外，Outback也提供130萬48期0利率外，亦可選擇5.5萬元的高額配件金禮遇，加碼再送4年牌燃稅補助共2.4萬元。

▲7月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲7月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲7月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲速霸陸全車系7月優惠一覽。

Continental 馬牌輪胎
馬牌輪胎推出夏日限定好禮，即日起至7月31日止，凡在全台德國馬牌輪胎簽約店家一次購買4條16吋（含）以上的馬牌輪胎，即可獲贈一只「夏日計畫小馬車」，購買15吋及以下的馬牌輪胎、或任4條尺寸的將軍輪胎，即可獲贈一只「拼色保冰袋」。

▲7月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲馬牌輪胎推出夏日限定好禮。

Michelin米其林輪胎
台灣米其林輪胎即日起至8月底止，凡於台灣米其林官方網站公告的消費通路，購入4條15吋（含）以上輪胎，即可獲得米其林折疊野Fun悶烤爐；另外，指定購買Pilot Sport系列輪胎還能加碼抽澳門格蘭披治大賽車雙人自由行與樂高Porsche GT4 E-Performance Race Car遙控賽車合盒組。

▲7月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲即日起至8月底止，購入4條15吋（含）以上米其林輪胎，即可獲得米其林折疊野Fun悶烤爐。

Pirelli倍耐力
倍耐力2024年夏季回饋騎士們的支持，即日起至9月30日止，只要在倍耐力授權經銷商購買ROSSO™ III、ROSSO™ IV、DIABLO™ SUPERCORSA SC V3、DIABLO™ SUPERCORSA SP V3 輕檔指定尺寸，即有機會獲得限量倍耐力吸濕排汗短T（2款式），數量有限。

▲7月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲倍耐力即日起至9月30日止，只要購買ROSSO™ III、ROSSO™ IV、DIABLO™ SUPERCORSA SC V3、DIABLO™ SUPERCORSA SP V3 輕檔指定尺寸，即有機會獲得限量倍耐力吸濕排汗短T（2款式），數量有限。

二輪市場
Aeon宏佳騰
宏佳騰7月夏季促銷開跑，即日起至7／31止，推出「雙標之王好暑價STR最高折$5,000元」、「暢銷車款60期分期低利率輕鬆購」、「指定電車獨家加碼$499元新購資費，最高再折$16,000元」等購車優惠。

另外，跨界跑旅Brera X首批限量300台配額搶購一空，宏佳騰也將在7/21於新北大龍港駕訓班、8/4於台中高速駕訓班舉辦巡迴試駕會，欲參加者可上網報名，活動當天報到成功並完成試駕即可獲得品牌質感香氛片。

▲7月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲7月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲7月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲宏佳騰7月推出「雙標之王好暑價STR最高折$5,000元」、「暢銷車款60期分期低利率輕鬆購」、「指定電車獨家加碼$499元新購資費，最高再折$16,000元」等購車優惠。

中華eMoving
中華eMoving針對「快充電動機車第1名」勁炫125推出終身免月租方案，搭配政府補助只要51,100元起，舊車主也可同步轉換。另外也延長綠牌車款EZ1（Gogoro電池交換系統）、EZ-R旗艦車款每月最低199元隨你騎方案。

▲7月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲中華eMoving針對勁炫125推出終身免月租方案，搭配政府補助只要51,100元起。

Honda台灣本田二輪
Honda台灣本田二輪推出7月限定車款優惠，Rebel500系列、CL Street、CB300R完成領牌即贈Insta360相機，新手再享高額考照補助。

另外，CB750 Hornet提供全額貸72期0利率低月付與高額人身部品配件金方案二選一；訂購CRF300 Rally並完成領牌即贈人身部品購物金與Insta360相機。

▲7月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣本田二輪推出7月限定車款優惠，Rebel500系列、CL Street、CB300R完成領牌即贈Insta360相機，新手再享高額考照補助。

KYMCO
光陽推出「大降光0」優惠活動，即日起至7月底前完成領牌，購買Ionex 2024年全新車款（Many馬可龍特仕版、S7 Techno、S7R Techno）享全年0資費、0元交車、分期0利率優惠。

▲7月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲7月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲光陽推出「大降光0」優惠活動，即日起至7月底前完成領牌，購買Ionex 2024年全新車款（Many馬可龍特仕版、S7 Techno、S7R Techno）享全年0資費、0元交車、分期0利率優惠。

SYM
三陽即日起選購Fiddle車系、CLBCU 125即享暑期限定優惠7,000元，汰舊換新最高補助11,300元與24期分期0利率。

另外，適逢全新迪爵上市滿3周年，三陽也提前開跑父親節加碼活動，即日起提供24期免利息（現金分期同價）、購車金10,000元直扣，搭配父親節汰舊再加碼2,000元（電匯）等優惠。

▲7月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲7月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲三陽即日起選購Fiddle車系、CLBCU 125即享暑期限定優惠7,000元，汰舊換新最高補助11,300元與24期分期0利率。

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關鍵字：汽車7月車市促銷購車TOYOTA中華福特KYMCOSYMAeon光陽Honda本田二輪重機電動機車

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