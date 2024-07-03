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Honda推出「萬用行動電源」！1500W輸出、電動機車＆住宅一機搞定

▲Honda Power Pod e:萬用行動電源。（圖／翻攝自Honda）

▲本田推出Honda Power Pod e:萬用行動電源，可供住宅、電動機車、各式電子設備使用，並且還能在模組化下進行串連、與太陽能板結合儲電使用。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

善於動力技術研發的本田（Honda），近日推出一款「Honda Power Pod e:」萬用行動電源，雖然產品名稱相當長，但可將該行動電源視為1,500W的電動發電機，不僅能為電動機車充電、還能供住宅用電使用，並且可一對多供電、串連起來、甚至是與太陽能板結合進行儲電。

事實上，Honda近年來一直在建立小型電動生態系，包括Benly e:、Gyro e: 和 Gyro Canopy e:等電動速克達、電動3輪車等，另外也與其他公司合作開發其他可用於Honda Power Pod e:的產品，像是小松製作所（Komatsu）的輕型建築機具、船用電動馬達等。

▲Honda Power Pod e:萬用行動電源。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Power Pod e:萬用行動電源。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Power Pod e:萬用行動電源。（圖／翻攝自Honda）

▲本田也與其他企業合作，使Honda Power Pod e:行動電源也能作為輕型機具的電力來源。

Honda Power Pod e:不但能提供各種裝置電源，同時也採模組化設計，可將該行動電源透過串連提供更多設備使用，並與太陽能板結合進行儲電，不論是電腦、手機、電動機車甚至是住宅都能使用，對於偏遠地區工作者相當實用。目前Honda Power Pod e:已在日本販售，重量13.4公斤，售價為246,400日圓，折合新台幣48,350元。

▲Honda Power Pod e:萬用行動電源。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Power Pod e:萬用行動電源。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Power Pod e:已在日本販售，重量13.4公斤，售價為246,400日圓，折合新台幣48,350元。

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關鍵字：汽車Honda本田充電行動電源Honda Power Pod e:串連模組化住宅電動機車

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