Honda「最親民小車」改款後銷量暴衝！折新台幣34萬起、還有RS車型

▲本田Brio小改款上市屆滿1年，該車在東南亞市場的親民售價相當受歡迎，近日更拿下印尼單月銷量冠軍，單月賣出4,236輛。（圖／翻攝自Honda，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

本田（Honda）去年在東南亞市場推出Brio小改款，這款折合新台幣34萬起的親民小車不僅內外觀＆動力升級，還增添RS運動版選擇。最近適逢上市1年之際，印尼Honda更宣布Brio以單月4,236輛的成績創新高，累積銷量已突破50萬輛，成為當地最暢銷車款。

本田Brio小改款後外型更動感，重新設計前保桿、加大水箱護罩與下氣壩，讓這款都會小車也能跟上時代。而RS車型還具有專屬徽飾、LED頭燈、15吋輪圈與後下擴散器、擾流尾翼，扮相更吸引人。

▲小改款Brio不僅內外觀升級，還提供RS車型，具有更運動化的扮相選擇。



不僅如此，Brio RS車內也具有全新儀表、座椅樣式，並配備紅色Start／stop引擎啟動鈕、可發光排檔桿、7吋中控螢幕，可支援Apple CarPlay／Android手機連接、手機無線充電等，相較小改款前進步不少。

Brio動力則皆搭載1.2升iVTEC 4缸自然進氣汽油引擎，具有90匹／11.2公斤扭力，提供5速手排或CVT無段變速箱選擇。而最暢銷的關鍵就在親民售價，當地售價自165,900,000-243,900,000 印尼盾，折合新台幣約34.3萬-50.4萬元。

▲本田Brio採單一1.2升自然進氣引擎，當地售價自165,900,000-243,900,000 印尼盾，折合新台幣約34.3萬-50.4萬元。