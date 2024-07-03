史上首款「手排風神超跑」問世！Pagani Huayra Epitome正式登場

圖文／7Car 小七車觀點

義大利超跑廠 Pagani 日前發佈 Huayra Epitome，該車由 Grandi Complicazioni 客製化部門與車主密切合作而生，除了擁有專屬的外內裝設計外，更是首輛配備手排變速箱的 Huayra，成為真正獨一無二的超級跑車。

外觀方面，Pagani Huayra Epitome 在維持原先 Huayra 優美的線條下，搭配上典雅的深藍裸露碳纖維車身，並且換上更激進的前後保險桿，以增加高速行駛的下壓力，同時優化空氣力學，在前方還安裝了四個燈光裝置，而在車身各細節處亦採用金銅色進行點綴，在車尾則可見來自 Huayra R 的巨型擾流尾翼。

動力表現上，依然搭載由 Mercedes-AMG 提供的 6.0 升雙渦輪增壓 V12 汽油引擎，經過原廠工程師優化，其最大馬力達到了 864hp，最大扭力則來到驚人的 1,100 Nm；而原先配置的 Xtrac 1007 AMT 七速雙離合自手排變速箱則更換為七速手排，採用全新設計的三片式離合器，搭配電子控制差速器和源自賽車的三腳架接頭系統。此外，Pagani Huayra Epitome 還搭載新型主動懸吊系統，透過按下駕駛座內的「Super soft (超軟)」按鈕後，即可獲得額外的乘坐舒適度；當車速超過 150km/h 時，避震器設定則將恢復到正常狀態，具體取決於所選的駕駛模式。

Pagani 於 1992 年由來自阿根廷的 Horacio Pagani 一手創立，過去曾在各大性能車廠擔任設計師的他以獨特且創新的設計理念成功吸引到層峰買家以及全球車迷的關注，如今也成為了能與 Bugatti 和 Koenigsegg 相提並論的超跑製造商。