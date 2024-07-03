115.8萬、升級通風加熱椅！KIA「Ceed Sportswagon特仕」限量上市

▲KIA台灣森那美起亞推出Ceed Sportswagon Luxe Edition，升級多項配備，限量70台，售價115.8萬（圖／翻攝自KIA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

適逢KIA台灣森那美起亞來台10周年，台灣森那美起亞今（3）日推出「Ceed Sportswagon Luxe Edition」，限量70台，除了具有油電動力、歐洲製造、前瞻科技外，更升級標配真皮座椅、雙前座通風／加熱功能、方向盤加熱功能等舒適配備，售價115.8萬元！

KIA Ceed Sportswagon Luxe Edition：115.8萬（限量70台）

▲Ceed Sportswagon Luxe Edition升級真皮座椅、雙前座通風加熱功能、方向盤加熱功能等。

新Ceed Sportswagon Luxe Edition在既有車型MHEV車型（109.8萬、報導請點此）基礎上升級配備，標配European真皮座椅、雙前座通風／加熱座椅、新增方向盤加熱功能，同時安全科技上也增添SPA智慧停車輔助（半自動）、TPMS胎壓偵測（含4輪顯示）等配備，舒適性與安全性再升級。

▲車內同樣採12.3吋數位儀表、8吋中控螢幕，具有521-1,581公升後行李廂空間，配備感應式電動尾門。



內裝則同樣採12.3吋數位儀表、8吋中控螢幕，具有無線Apple Carplay／Android Auto手機連接功能，後行李箱空間達521-1,581公升，配備感應式電動尾門。

動力上維持1.5升4缸渦輪+48V輕油電引擎、7速雙離合手自排，具有160匹／25.8公斤米扭力，平均油耗達19km／h。輔助系統上除了新增的SPA智慧停車輔助（半自動）、TPMS胎壓偵測（含4輪顯示）外，也達到Level 2駕駛輔助等級、全車6氣囊。

台灣森那美起亞也推出優惠，本月入主Ceed Sportswagon Luxe Edition還可享精選配件組（總價值30,000元），內如包括雙鏡頭行車記錄器、LED車門迎賓燈、LED後廂尾門燈組，並具有5年不限里程原廠保固。

▲Ceed Sportswagon Luxe Edition也新增SPA智慧停車輔助（半自動）、TPMS胎壓偵測（含4輪顯示）等輔助功能。