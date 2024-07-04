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Skoda電動車「行駛33360KM成功橫跨非洲」！全程54％電力來自太陽能

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda 近日宣布，該廠的純電動休旅作品 Enyaq 順利完成橫越非洲行駛 33,360 公里的壯舉，納入 Škoda 作為永久館藏。

Škoda Enyaq

▲Škoda 近日宣布，該廠的純電動休旅作品 Enyaq 順利完成橫越非洲行駛 33,360 公里的壯舉，納入 Škoda 作為永久館藏。

此輛 Enyaq 是由荷蘭探險家 Renske Cox 與 Maarten van Pel 駕駛，整場探險以南非開普敦為出發點，沿途行經納米比亞、肯尼亞、埃及等國家，最終抵達突尼西亞。而他們駕駛的 Enyaq 在外觀部分採用黃色塗裝，換上越野輪胎組，並加裝車頂帳篷，也改裝後方的置物空間，隨車攜帶展開面積可達 60 平方公尺的太陽能板，使整趟旅途有 54% 的電力來自於太陽能。

Škoda Enyaq

▲本次完成橫跨非洲挑戰的車型為 Enyaq 80，搭載 82kWh 容量的鋰電池模組，而探險家安裝了展開面積可達 60 平方公尺的太陽能板，使整趟旅途有 54% 的電力來自於太陽能。

本次的冒險之旅是因 Renske Cox 與 Maarten van Pel 希望展現長途探險也可兼具永續與環保概念，因此選用了 Enyaq 80 車型，搭載 82kWh 容量的鋰電池模組。在旅途中，Enyaq 行經包括沙漠、山區及熱帶雨林等不同地形與氣候，顯示了此車具有一定可靠度，而旅途中遇上不同民族文化的人群，也讓 Renske Cox 與 Maarten van Pel 有機會分享關於電動車、可再生能源與環保等知識。在旅程結束後，兩人捐增用車給 Škoda 博物館。

Škoda Enyaq

▲此輛 Enyaq 是由荷蘭探險家 Renske Cox 與 Maarten van Pel 駕駛，整場探險以南非開普敦為出發點，沿途行經納米比亞、肯尼亞、埃及等國家，最終抵達突尼西亞。

Škoda 為了表彰 Renske Cox 與 Maarten van Pel 的壯舉，特別贈送兩位探險家一部全新的 2024 年式Enyaq 85x Laurin & Klement 車型，讚賞他們的勇氣與毅力。而納入館藏的探險車，初期會展示至今年 9 月 30 日。該廠表示，未來會持續開發更多純電動車款，幫助實現環境永續發展的願景。

Škoda Enyaq

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點SkodaEnyaq電動車休旅車汽車新車非洲太陽能充電

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