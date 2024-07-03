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政府出手擋「大陸汽車大軍壓境」？經濟部：逐年提高國產零件自製率

▲MG HS（圖／記者徐煜展攝）

▲MG在台灣大放異彩，引起不少大陸品牌覬覦台灣市場！（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

MG持續在台灣熱銷，讓不少大陸品牌躍躍欲試籌備登台計劃，為此台灣經濟部近來表示，未來大陸汽車來台組裝國產化販售，擬將逐年提高國產零件自製率，汽車公會則呼籲政府，初期規劃不宜將比率設置太高！

▲奇瑞Tiggo 8長軸版廠照公開，未來有機會登台。（圖／翻攝自奇瑞）

▲經濟部喊話，未來將針對在台組裝的大陸汽車，提高自台零件自製率，最高達20%。

除了中華代理的MG外，今年底還有奇瑞帶來2個全新品牌即將進駐，甚至上汽大通、吉利等大陸汽車都有傳出登台計劃，直至目前上汽大通、奇瑞、吉利都尚未宣布詳細的台灣代理商，大規模大陸汽車進駐台灣，外界引起不少憂心將衝擊國產汽車市場，為此，經濟部次長日前在立委備詢時，給出最新回應。

經濟部次長連錦章對立委備詢表示，台灣法規仍不允許大陸汽車整車進來販售，不過許可汽車零件在台灣組裝，面對未來大陸汽車壓境，未來將針對國產化的大陸品牌，要求在台零件自製率，初期擬定5～10%，未來目標將達到20%。

經濟部另表示，銷量越高的在台組裝大陸汽車，所對應的零件自製率勢必要更高，期許增加車廠在台灣自行開發模具、採購台灣零件誘因，而台灣汽車公會對於經濟部規劃表示贊同，並呼籲初期自製率門檻不宜過高，並希望政府打造、支持對台灣汽車工業更有營利的環境與價值。

►「MG4 XPower」試駕！又爽又帥的國產電車黑馬　配備、安全全都要

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：MGHSHector休旅車跨界SUV奇瑞吉利大陸汽車

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