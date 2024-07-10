賓士「CLE敞篷4座跑車」大陸開賣！雙動力選項　折合新台幣232萬起

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 宣布 CLE Convertible 正式於中國大陸市場上市，規劃兩個車型等級，分別是 CLE 260 及 CLE 300 4MATIC，建議售價為 51.98 萬人民幣 (232.13 萬) 及59.63 萬人民幣起 (266.29 萬)。

▲Mercedes-Benz 宣布 CLE Convertible 正式於中國大陸市場上市。

CLE Cabriolet 承接了過去 C-Class Cabriolet 及 E-Class Cabriolet 的地位，採用軟蓬四座的車格設定，在車速 60km/h 內可操作敞蓬開關，約需 20 秒即可完成切換，並標準配備了 AIRCAP 前擋風玻璃上方導流板及 AIRSCARF 頸部暖氣裝置，讓全年四季都可享受上空樂趣。

內裝配備部分，全新 CLE Cabriolet 導入第三代 MBUX 多媒體系統，以 12.3 吋寬螢幕數位儀表搭配可調整 15~40 度傾斜角度的 11.9 吋高解析度觸控螢幕，確保日照之下仍可提供所需畫面，更支援 Routines 例行程序功能，也可安裝未來陸續釋出的第三方軟體。

動力配置方面，全新 CLE Cabriolet 都具備 48V 輕油電系統，CLE 260 搭載 2.0 升直列 4 缸汽油引擎，可輸出 204 (+23) hp 最大馬力及 320Nm 峰值扭力，CLE 300 4MATIC 可輸出 258 (+23) hp 最大馬力及 400Nm 峰值扭力。底盤操控方面，全新 CLE Cabriolet 標準配備車高降低 15mm 的舒適型懸吊系統，可選配跑車化懸吊系統及 DYNAMIC BODY CONTROL 可變阻尼懸吊系統來強化駕馭表現。

CLE 雙門轎跑車系已於今年 3 月正式進軍國內市場，首波便導入 CLE Coupé 與 CLE Cabriolet兩款車型。CLE 200 Coupé 建議售價 288 萬元起，CLE 300 4MATIC Coupé 建議售價 342 萬元起；以及 CLE 200 Cabriolet 建議售價 321 萬元起。另外CLE 53 4MATIC+ Coupé 建議售價則為 438 萬元起。

雙門轎跑車車款一直以來都是許多消費者展現自我品味的選擇之一，相信在臺灣市場正式上市後，同樣能帶來頗佳的銷售表現。