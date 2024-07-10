ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

賓士「CLE敞篷4座跑車」大陸開賣！雙動力選項　折合新台幣232萬起

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 宣布 CLE Convertible 正式於中國大陸市場上市，規劃兩個車型等級，分別是 CLE 260 及 CLE 300 4MATIC，建議售價為 51.98 萬人民幣 (232.13 萬) 及59.63 萬人民幣起 (266.29 萬)。

▲Mercedes-Benz 宣布 CLE Convertible 正式於中國大陸市場上市。

CLE Cabriolet 承接了過去 C-Class Cabriolet 及 E-Class Cabriolet 的地位，採用軟蓬四座的車格設定，在車速 60km/h 內可操作敞蓬開關，約需 20 秒即可完成切換，並標準配備了 AIRCAP 前擋風玻璃上方導流板及 AIRSCARF 頸部暖氣裝置，讓全年四季都可享受上空樂趣。

內裝配備部分，全新 CLE Cabriolet 導入第三代 MBUX 多媒體系統，以 12.3 吋寬螢幕數位儀表搭配可調整 15~40 度傾斜角度的 11.9 吋高解析度觸控螢幕，確保日照之下仍可提供所需畫面，更支援 Routines 例行程序功能，也可安裝未來陸續釋出的第三方軟體。

動力配置方面，全新 CLE Cabriolet 都具備 48V 輕油電系統，CLE 260 搭載 2.0 升直列 4 缸汽油引擎，可輸出 204 (+23) hp 最大馬力及 320Nm 峰值扭力，CLE 300 4MATIC 可輸出 258 (+23) hp 最大馬力及 400Nm 峰值扭力。底盤操控方面，全新 CLE Cabriolet 標準配備車高降低 15mm 的舒適型懸吊系統，可選配跑車化懸吊系統及 DYNAMIC BODY CONTROL 可變阻尼懸吊系統來強化駕馭表現。

CLE 雙門轎跑車系已於今年 3 月正式進軍國內市場，首波便導入 CLE Coupé 與 CLE Cabriolet兩款車型。CLE 200 Coupé 建議售價 288 萬元起，CLE 300 4MATIC Coupé 建議售價 342 萬元起；以及 CLE 200 Cabriolet 建議售價 321 萬元起。另外CLE 53 4MATIC+ Coupé 建議售價則為 438 萬元起。

雙門轎跑車車款一直以來都是許多消費者展現自我品味的選擇之一，相信在臺灣市場正式上市後，同樣能帶來頗佳的銷售表現。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點Mercedes-Benz賓士CLEConvertible敞篷汽車新車雙門跑車轎跑大陸中國售價

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

推薦閱讀

98.5萬起！TOYOTA「大改款Camry」上市　累積訂單已破1000張

98.5萬起！TOYOTA「大改款Camry」上市　累積訂單已破1000張

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

電動卡車誕生地「FUSO川崎K1工廠參訪」！高品質＋碳中和關鍵解密

電動卡車誕生地「FUSO川崎K1工廠參訪」！高品質＋碳中和關鍵解密

159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車

159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車

德國馬牌「全新性能街胎」台灣開賣！專為亞太區車主量身打造

德國馬牌「全新性能街胎」台灣開賣！專為亞太區車主量身打造

最新文章

賓士「CLE敞篷4座跑車」大陸開賣2024-07-10

電動超跑廠Rimac推限量特仕車2024-07-10

速霸陸「最速WRX」午夜版亮相2024-07-10

「新一代Suzuki Swift」試駕2024-07-10

Suzuki「新一代Swift」73萬上市2024-07-10

KIA Sportage 30th紀念版136.9萬2024-07-10

下班尖峰「一堆併排違停」　台北哥閃車險GG氣炸2024-07-10

「新一代MG HS」台灣明年發表無望2024-07-10

Gogoro獲1億美元投資滿血再戰2024-07-10

新年式Nissan X-Trail北美預告開賣2024-07-10

熱門文章

「TOYOTA新長軸Corolla」開賣2024-07-10

J.D. Power新車可靠性調查2024-07-08

「新一代Suzuki Swift」試駕2024-07-10

Triumph Speed 400系列狂賣5萬台2024-07-04

Volvo「全新旗艦7人座MPV」有望登台2024-07-03

「大改款TOYOTA RAV4」傳10月見！2024-06-24

KIA推出Sportage 30周年紀念版2023-07-21

車內座椅能不能加頸枕2020-03-05

電瓶壞掉外9大原因讓你車發不動2018-12-18

汽車異音這4種最常出現　2023-01-22

相關新聞

菲律賓華裔女市長疑為共諜「缺席聽證會」　參議院揚言逮捕

菲律賓華裔女市長疑為共諜「缺席聽證會」　參議院揚言逮捕

折合新台幣8284萬起！電動超跑廠Rimac推限量特仕車　慶創立15周年

折合新台幣8284萬起！電動超跑廠Rimac推限量特仕車　慶創立15周年

速霸陸「最速WRX」午夜版亮相！670匹、全車碳纖維僅重1120公斤

速霸陸「最速WRX」午夜版亮相！670匹、全車碳纖維僅重1120公斤

中國破壞南海環境？　陸外交部：中方保護海洋環境取得正面成效

中國破壞南海環境？　陸外交部：中方保護海洋環境取得正面成效

賣不掉加價賣？　高雄母攜子尋短凶宅766→798萬元

賣不掉加價賣？　高雄母攜子尋短凶宅766→798萬元

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA新長軸Corolla」開賣！空間比Altis更大　折合新台幣62萬

「TOYOTA新長軸Corolla」開賣！空間比Altis更大　折合新台幣62萬

J.D. Power新車可靠性調查「TOYOTA奪回平價品牌冠軍」、各車型曝

J.D. Power新車可靠性調查「TOYOTA奪回平價品牌冠軍」、各車型曝

「新一代Suzuki Swift」試駕！操控樂趣多、省油省稅進口視覺系小鋼炮

「新一代Suzuki Swift」試駕！操控樂趣多、省油省稅進口視覺系小鋼炮

小排量重機當道！凱旋Speed／Scrambler 400上市不到1年狂賣5萬台

小排量重機當道！凱旋Speed／Scrambler 400上市不到1年狂賣5萬台

Volvo「全新旗艦7人座MPV」有望登台！EX30先當前鋒預計明年見

Volvo「全新旗艦7人座MPV」有望登台！EX30先當前鋒預計明年見

第6代「大改款TOYOTA RAV4」傳今年10月見！新增2.4升渦輪動力

第6代「大改款TOYOTA RAV4」傳今年10月見！新增2.4升渦輪動力

KIA推出Sportage 30周年紀念版　全車升級雙層隔音玻璃、亮黑配件

KIA推出Sportage 30周年紀念版　全車升級雙層隔音玻璃、亮黑配件

開車加個頸枕好舒適？小心車禍時脖子沒緩衝空間受重傷

開車加個頸枕好舒適？小心車禍時脖子沒緩衝空間受重傷

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366