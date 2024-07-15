Jaguar「大砍5車系」僅留F-Pace休旅！明年推出新平台首款電動車

▲Jaguar將砍掉XE、XF、F-Type跑車、E-Pace甚至是I-Pace電動車等5車系，僅留F-Pace休旅，為明年的電動車陣容做準備。（圖／資料照、翻攝自Jaguar，圖為XE）



記者林鼎智／綜合報導

為了準備下一代電動車陣容，Jaguar將在今年砍掉5款獲利低下的車型，包括XE房車、XF房車、F-Type跑車、E-Pace休旅甚至還包括I-Pace電動車，僅會保留銷量、售價較高的F-Pace休旅車。

據了解，Jaguar總裁Adrian Mardell透露，這5款車型的「獲利能力近乎於零」，以今年3-6月的銷量來看，Jaguar第2季全球僅賣出15,324輛，其中F-Pace就佔了1／3，並且售價也較高，但相較Land Rover將近96,000輛的成績來看，顯然相差巨大。

▲F-Pace佔Jaguar目前銷量的1/3，也是售價較高的車型。



至於新一代電動車陣容上，首款搭載JEA（Jaguar Electrified Architecture）電動車平台的新車明年就會上市，後續還會推出2款電動車，預料將會是市場當道的休旅車款。

值得一提的是，在Jaguar決定淘汰E-Pace與I-Pace下，也影響與Jaguar簽約負責量產這2款車型的奧地利公司Magna Steyr，後者也為Fisker生產Ocean休旅車，但Fisker也在今年宣告破產。