Nissan「正版櫻花」Sakura開賣新台幣48萬！小車有魔術大空間

▲Nissan小改款Sakura日本開賣！新台幣50萬有找。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

最近台灣裕隆日產Nissan為Kicks、Sentra、X-Trail推出Sakura新車型三連發，不過日本Nissan其實有款「正版」Sakura電動車K-Car，已經在日本推出最新小改款，號稱有小車魔術大空間的Sakura僅賣新台幣48萬！

▲Nissan Sakura在日本擁有高人氣！主打親民甜甜價的電動車市場。

日本Nissan選在櫻花盛開季節，替旗下人氣K-Car輕型電動車Nissan Sakura推出小改款，不只顏值升級，連實用性也同步強化。Nissan Sakura作為自2022年問世後，連續多年穩坐日本電動車銷售冠軍的熱門車款，新車規劃S、X、G三種等級，當地售價約落在244萬至299萬日圓，折合新台幣約48～58萬元，預計今年夏季正式上市。

▲呼應日本春季賞櫻季節！外觀採新色塗裝。

外觀是改款重點之一，中階以上車型換上與車身同色的封閉式前飾板，搭配帶有銅色元素的新設計保桿，整體質感明顯提升，原廠更推出名為「水之櫻花」的雙色塗裝，以粉紅與銀色交織，靈感來自水面倒映櫻花的畫面，視覺效果相當討喜。

▲內裝配備升級，且空間機能也實用。

座艙部分則延續既有簡潔布局，但針對日常使用進行優化，像是副駕新增杯架、空調出風量調整、行車模式按鍵位置重新配置，讓操作更直覺，同時也加入感應鑰匙自動解鎖／上鎖功能，以及後座提醒系統，實用性明顯加分。

出色的乘載空間也是Nissan Sakura的一大賣點，別看它屬於日本輕型車級距，受惠於電動車底盤平整化優勢，加上方正車身輪廓，實際車內空間表現相當寬敞。尤其後座頭部與膝部空間都有不錯餘裕，日常通勤載人不會有壓迫感。

▲續航力約180公里。

動力方面則維持既有設定，採單馬達前驅配置，具備64匹馬力、19.9公斤米扭力，搭配20kWh電池組，WLTC續航約180公里，極速可達130km/h，此次也新增充電孔鎖定功能，避免充電時被誤拔。