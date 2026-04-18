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福斯「全新ID.3 Neo電動車」正式亮相！外觀內裝動力大幅升級

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen 日前為 ID.3 Neo 舉辦全球首發，這款接替 ID.3 地位的電動緊湊型車款不僅換上全新命名，更在外觀設計、座艙質感、驅動效率與輔助科技上進行大幅升級。原廠表示，德國與多個歐洲市場將於 4 月 16 日啟動預售，正式進軍競爭激烈的電動車市場。

全新命名、外觀內裝與技術全面革新　Volkswagen ID.3 Neo 正式亮相

外觀方面，ID.3 Neo 採用品牌最新「Pure Positive」設計語言，車頭加入貫穿式燈條與發光廠徽，使前臉更具家族識別特徵。車頂、後擾流板與行李廂蓋皆採用與車身同色塗裝，視覺上營造出更修長、低趴且動感的車身比例。整體造型在保留經典緊湊車身輪廓的同時，也強化了現代與簡潔的設計方向。

全新命名、外觀內裝與技術全面革新　Volkswagen ID.3 Neo 正式亮相

全新命名、外觀內裝與技術全面革新　Volkswagen ID.3 Neo 正式亮相

全新命名、外觀內裝與技術全面革新　Volkswagen ID.3 Neo 正式亮相

內裝革新是本次改款的重點之一。原廠強調，車內採用更高階的材質與水平式佈局，並配置直覺化的實體按鍵與多功能控制單元。多功能方向盤經過重新設計，上下緣採用平底造型。中控系統搭載 10.25 吋數位儀錶與 12.9 吋中央觸控螢幕，並導入新一代 Innovision 資訊娛樂系統，圖像運算更為流暢。此外，車內亦整合全新應用程式商店，可透過線上方式彈性啟用影音、充電、停車等附加功能。

全新命名、外觀內裝與技術全面革新　Volkswagen ID.3 Neo 正式亮相

全新命名、外觀內裝與技術全面革新　Volkswagen ID.3 Neo 正式亮相

動力與續航表現上，ID.3 Neo 提供三種輸出版本：125kW（170 PS）、140kW（190 PS）及170kW（231 PS），並對應三種電池容量（50 kWh、58 kWh、79 kWh）。其中，搭載 79 kWh 電池與 170kW 馬達的版本，在 WLTP 測試下續航里程可達 630 公里。DC 快充方面，50 kWh 與 58 kWh 車型最高支援 105 kW，79 kWh 車型則可達 183 kW。新車亦具備單踏板駕駛功能，可透過強度回充將車輛減速至靜止。

全新命名、外觀內裝與技術全面革新　Volkswagen ID.3 Neo 正式亮相

在輔助科技部分，ID.3 Neo 將 Lane Assist、Front Assist 與轉向煞車輔助列為標準配備。選配項目則包含升級版的 Connected Travel Assist，具備自動辨識交通號誌功能。此外，新車支援車輛對外供電（Vehicle-to-Load），可自高壓電池輸出最高 3.6 kW 電力，為電動烤爐或電動自行車等外部裝置供電。全景天窗、擴增實境抬頭顯示器、360 度環景與 Harman Kardon 音響等豪華配備亦列入選用清單。

整體而言，ID.3 Neo 不僅是 ID.3 的後繼車款，更代表了 Volkswagen 在電動車領域的一次全面性自我革新。從全新的命名、更具質感的內裝、提升效率的動力系統，到更直覺的科技操作，這款車型展現了品牌對於「真實福斯」理念的具體實踐。隨著 ID.3 Neo 即將在歐洲市場開放預售，其市場表現將驗證這款全面進化的緊湊型電動車，能否在競爭日益激烈的級距中，成功延續 Golf 等經典車型所建立的大眾化魅力與技術標竿。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Volkswagen福斯ID.3Neo電動車汽車新車緊湊

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