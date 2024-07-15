台灣「Audi兩款豪華旗艦休旅」預告！新Q7、Q8預計8月父親節登台

▲台灣原廠預告改款新Q7、Q8即將登台。（圖／翻攝自Audi）

記者徐煜展／綜合報導

台灣原廠預告8月一口氣帶來改款新Audi Q7、Q8旗艦休旅，2款休旅透過外觀、內裝配備升級，詮釋旗艦豪華不凡氣勢！

▲海外今年1月發表2度小改款Q7，台灣積極爭取到今年8月登台。

於2015年登場的第2代Audi Q7，於2019年進行小改款，為了活絡產品競爭力，海外日前又在今年1月發表2度小改款Audi Q7，台灣原廠手腳超快，積極爭取下，預計8月8日父親節與台灣車迷相見。

2度小改款Q7給人頗不錯的視覺新鮮感，分別在水箱護罩、頭尾燈等修飾換新，且車主還能針對燈組自行設定樣式，讓Audi在特色的燈組造型上又玩出新花樣。

▲車室亮點的3螢幕特色保留，針對用料、系統細節作升級。

車室鋪陳與先前差不多，用料仍是相當豪華高水準，包含搶眼的儀錶、中控螢幕、空調液晶介面組成的3螢幕系統，海外也針對Q7開放更多第三方程式應用科技，為車主帶來更便利的使用回饋。

▲小改款Q8與Q7預約8月見。

台灣導入動力規格待原廠日後公布為主，8月8日除了有Q7外，2018年首度問世的Audi Q8，於2023年9月推出的最新小改款，台灣原廠也安排在與新Q7同場相見。