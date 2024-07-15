勞斯萊斯「Phantom Series II」 7／25登台亮相　旗艦車王延續經典

▲勞斯萊斯總代理盛惟汽車預告全新第8代Phantom Series II將在7／25上市。（圖／翻攝自Rolls-Royce，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

在2022年5月海外發表、去年展開預接單後，勞斯萊斯（Rolls-Royce）總代理盛惟也預告全新第8代Phantom Series II小改款車型即將在7／25日上市，此次Phantom Series II延續經典設計，僅在外觀上進行潤色修飾、調整。

新Phantom Series II共有標準軸、長軸車型，此次小改款維持神廟式格柵、歡慶女神像與下方的RR車標設計，並與Ghost同樣在格柵具有可發光功能，另外也採用雷射切割頭燈、新款輪框樣式，其中也包括優雅的圓盤輪框，大展1920年代的勞斯萊斯浪漫精神。

▲此次Phantom Series II小改款維持經典設計，並提供優雅的圓盤輪框。



客製化可說是勞斯萊斯的精髓，原廠也提供Phantom Series II訂製深色鍍鉻格柵飾條、黑色引擎蓋飾條、擋風玻璃與側框飾條等，讓Phantom Series II增添更多動感。Bespoke部門甚至還推出Phantom Series II鉑金典藏版，全車以銀白色調為主、並在前座採豪華皮飾、後座織物材質，呈現歡慶女神圖案花紋。

其他關於Phantom Series II詳細的接單量、以及台灣正式售價，還有待7／25上市公布。

▲原廠也提供Phantom Series II訂製深色鍍鉻格柵飾條、黑色引擎蓋飾條、擋風玻璃與側框飾條等，讓Phantom Series II增添更多動感。