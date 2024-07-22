「速霸陸全新油電」預計8月見！跨界休旅結合TOYOTA省油技術

▲速霸陸與TOYOTA合作的油電休旅，預計8月登場！（圖／翻攝自速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

速霸陸Subaru於今年6月展示的全新油電技術，來自與TOYOTA合作開發，而這套全新油電技術，將率先搭載在Crosstrek上，預計8月發表，而隨後Forester也將受惠這項新技術！

▲全新油電來自TOYOTA THS技術，具備更省油、節能實力。

今年6月速霸陸就以Crosstrek跨界休旅展示全新的油電科技，取自TOYOTA強項的THS油電技術，結合2.5升4缸進氣引擎，預期能繳出200匹綜效馬力水準，品牌日前表示全新世代油電相比過去，引擎、變速箱、電動馬達整合往車頭方向集中，讓後軸有更好的位置安裝差速器、AWD四驅技術。

▲Crosstrek作為全新油電首發，明年預計還有油電的Forester。

Crosstrek搭上全新油電作為先發車款，其實也為日本後續大改款Forester鋪路，目前日本尚未發表新一代Forester，而北美新一代Forester也僅有傳統自然進氣引擎，考量日本消費市場習慣，新一代Forester勢必得推出油電動力，想要看到全新油電的Forester，日本預計會在明年釋出。

採用全新油電的速霸陸車款，新生代油電休旅擁有更大的油箱容量，油箱大小媲美純燃油車，與新電池技術結合下，這也就表示，速霸陸的油電休旅不僅省油，加大的油箱擁有更長的續航。