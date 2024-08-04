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Honda「新年式FIT」日本登場！配備全面升級折合新台幣38.3萬起

圖文／7Car 小七車觀點

Honda 近日在日本市場發表新年式的 Fit 車系，提供 1.5 升 DOHC i-VTEC 汽油引擎及 e:HEV 1.5 升 i-VTEC 搭配油電複合系統作為動力選項，可搭配前輪驅動或四輪驅動系統，編成分為 Basic、Home、Black Style、RS、Crosstar、Luxe 共 6 款，車系建議售價 1,720,400~2,846,800 日圓起 (約合新台幣 38.3~63.3 萬元起)，預定今年 9 月 5 日正式開賣。

▲Honda 近日在日本市場發表新年式的 Fit 車系，編成分為 Basic、Home、Black Style、RS、Crosstar、Luxe 共 6 款，車系建議售價 1,720,400~2,846,800 日圓起 (約合新台幣 38.3~63.3 萬元起)，預定今年 9 月 5 日正式開賣。

本次新年式日規 Fit 車系全面新增自動收折後視鏡、四門 one-touch 電動窗、前座椅背地圖袋及行李廂內照明燈作為標準配備，提升日常使用的便利性。在個別編成中，也進行了不同幅度的配備調整，首先在汽油 Home 車型中增加了真皮包覆方向盤及排檔桿，e:HEV Home 則新增駕駛座椅背地圖袋，汽油 RS 車型新增駕駛座椅背地圖袋及智慧手機收納袋，e:HEV RS 增加後座中央扶手，CROSSTAR 車型增加真皮包覆方向盤及排檔桿、駕駛座椅背地圖袋、中控台扶手含置杯架，汽油車型多出椅背智慧手機收納袋，最後 Luxe 車型新增了駕駛座椅背地圖袋。

▲本次新年式日規 Fit 車系全面新增自動收折後視鏡、四門 one-touch 電動窗、前座椅背地圖袋及行李廂內照明燈作為標準配備，提升日常使用的便利性。

日規的 Fit 車系還針對年長者或行動不便人士推出的福祉車型，可將前副駕駛座椅向車外旋轉 65 度，搭配最大開啟角度達 68 度的車門，使上下車更為便利，但因機構設計而無法比照一般車型配備椅背地圖袋，車系建議售價為 2,074,600~2,622,400 日圓起 (約合新台幣 46.2~58.4 萬元起)。

▲日規的 Fit 車系還針對年長者或行動不便人士推出的福祉車型，可將前副駕駛座椅向車外旋轉 65 度，搭配最大開啟角度達 68 度的車門，使上下車更為便利，

國內市場方面，目前台灣本田販售的國產 Fit 車系編成與建議售價分別是 Home 汽油版 (新台幣 75.9 萬元起) 及 e:HEV 油電版 (新台幣 82.9 萬元起) 共 2 款。

 

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關鍵字：HondaFITe:HEV油電掀背小車汽車新車

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