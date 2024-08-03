TOYOTA「小改款GR Corolla」新增自排車型！3等級、扭力變更大

▲TOYOTA GR Corolla小改款新增自排車型，同時新車的扭力峰值也更大 。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA（豐田）推出新2025年式GR Corolla，新車不僅與GR Yaris同樣增添8速自排車型，同時原廠還提升扭力輸出、優化懸吊及冷卻系統，共有Core、Premium、Premium Plus 3款車型等級，售價則尚未公布。

新GR Corolla增添8速DAT自排變速箱版本，該變速箱與GR Supra、GR86的不同，不是透過減速G值、速度來建構換檔邏輯，而是藉由煞車、油門的感應來進行，並具有變速箱冷卻器，並且還可選配副散熱器（Premium選配、Premium Plus標配），可應付激烈操駕。

▲GR Corolla共有3車型，頂規Premium Plus還有碳纖維車頂、專屬引擎蓋、抬頭顯示器等。



動力上，新年式GR Corolla的1.6升3缸渦輪引擎同樣為300匹最大馬力，最大扭力則從37.7公斤米提升至40.8公斤米，並標配彈射起步模式，不過原廠尚未公布0-100km／h加速成績。

除了增添自排版本、提升扭力外，原廠也升級懸吊系統，換上新的回彈彈簧，並對後輪彈簧、防傾桿進行優化，另外也重新調整拖曳臂安裝點，減少加速時的後傾，並標配Torsen 前後限滑差速器。

▲小改款GR Corolla保桿也重新設計，可提供更好的撞風與煞車冷卻效果。



外觀上，新GR Corolla也重新設計前保桿，具有更大的煞車導流孔道、Air Curtain氣簾，以強化冷卻效果，頂規Premium Plus車型更多了碳纖維車頂、客製化引擎蓋、副散熱器、消光黑輪圈、HUD抬頭顯示器與GR絨面皮革座椅，其他內裝則大致相同，採8吋數位儀表、8吋中控螢幕佈局。