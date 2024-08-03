Honda「日規喜美RS」預告9月上市！標配6速手排底盤操控強化

圖文／7Car 小七車觀點

在美規 2025 年式 Honda Civic Si 登場不久後，近日 Honda 日本官方則是宣布推出日規 2025 Civis RS 車型，同樣搭載 6 速手排系統以及 1.5L 渦輪增壓四缸引擎，預計今年 9 月開始販售。

▲日規小改款 2025 年式 Civic Si 將於 9 月日本上市。

小改款 2025 年式 Civic Si 擁有更具侵略性的車頭造型，以全新的六邊形保險桿進氣口，並選用黑色塗裝增進神迷感。前保險桿亦有著更加銳利的線條，和更細長的車側進氣口。此外，還可以看到水箱護罩上多了紅色 RS 徽飾，與黑色的車身形成強烈的對比，至於其它細節均與標準車型相同。

內裝配備方面，導入全新的 10.2 吋全數位儀錶板，內建大型轉速錶及檔位顯示器，並具備換檔指示燈。雙前座車內在門板、方向盤、中央扶手及排檔座具有紅色縫線，中控台的 9 吋 Honda CONNECT 多媒體主機不僅支援無線 Apple CarPlay 及 Android Auto 智慧手機連接，也導入了 Google 內建功能，此外車內也新增了 USB Type-C 插座。

動力配置方面，Civic RS 持續搭載 1.5 升直列 4 缸 VTEC 渦輪增壓汽油引擎，可輸出 200hp 最大馬力及約 26.55kg-m 峰值扭力，搭配 6 速手排變速系統，其中標準配備的退檔自動補油功能可在 2 檔降至 1 檔時，以 430 毫秒的反應時間自動輕點油門，來讓轉速更為匹配。底盤部分，2025 年式 Civic RS 在既有的 SICE 車體中，強化了下 B 柱及後門門檻結構的抗扭曲剛性，並重新調整懸吊系統的避震器阻尼，也配備較標準 Civic 更大的煞車系統。而駕駛模式在既有的 Normal 與 Sport 模式外，增加 Individual 個人化模式，讓車主可單獨調整引擎反應、轉向輔助程度及儀錶板配色等。

國內市場方面，目前台灣本田未販售美規 Si 或者日規 RS 車型所搭載的 6 速手排及 1.5L 渦輪動力，現行販售的第 11 代 Civic 採用單一 e:HEV 配置，建議售價為新台幣 139.9 萬元起。