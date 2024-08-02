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KIA「平價電動房車」有譜！單一動力、2電池容量明年登場

▲KIA EV4概念車 。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA在去年展演EV4概念車後，近日這款平價電動房車也在歐洲進行測試，最快明年上市。（圖／翻攝自KIA）

記者林鼎智／綜合報導

KIA EV電動車陣容再擴大！在去年洛杉磯車展推出EV4概念車後，這款平價4門電動房車近日也在歐洲進行測試，預料電動動力將與小型電動休旅EV3採同樣配置，最快明年就會上市。

▲KIA EV4概念車 。（圖／翻攝自KIA）

▲EV4同樣採E-GMP平台，但採400V架構，動力則與EV3相同，為單馬達前驅、雙電池容量選擇。

這款EV4原型車在歐洲進行測試，在偽裝下仍可看到品牌Opposites United設計元素，但整體與概念車相差不遠，包括相同的頭燈造型、進氣壩與輔助系統裝置等，同時也會採傳統車門把手設計。

車尾則保留概念車的雙擾流板設計，並採LED垂直尾燈，其他亮點還包括防刮塑料護板、傾斜的後擋風玻璃與Z幅輪圈樣式。至於座艙則會採雙12.3吋數位儀表、中控螢幕與5.3吋空調面板佈局。

電動動力雖然還不確定，但預料EV4將與EV3採同樣配置，皆採單馬達前驅（204匹／28.9公斤米扭力），搭配58.3kWh或81.4kWh兩種電池容量，分別具有403公里、599公里續航表現。

▲KIA EV4測試。（圖／翻攝自Carscoops）

▲KIA EV4測試。（圖／翻攝自Carscoops）

▲不同於概念車，原型車可能保留傳統車門把手設計，輪圈則採Z幅造型。（圖／翻攝自Carscoops）

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