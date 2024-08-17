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藍寶堅尼「新V8油電超跑」接替小牛！3馬達920匹萬轉輸出技壓對手

▲影片來源：Lamborghini

記者林鼎智／綜合報導

藍寶堅尼（Lamborghini）新小牛後繼車Temerario亮相！在告別V10自然進氣後，新Temerario換上高性能V8 PHEV插電式油電動力，具有綜效920匹馬力，超越法拉利296GTB（830匹）與麥拉倫750S（750匹），預計最快在年底前或明年初上市。

▲Lamborghini Temerario。（圖／翻攝自Lamborghini）

▲Lamborghini Temerario。（圖／翻攝自Lamborghini）

▲Lamborghini新油電超跑Temerario接替小牛，採V8雙渦輪PHEV油電動力，具有920匹馬力輸出。（圖／翻攝自Lamborghini，以下同）

新Temerario搭載藍寶堅尼全新開發的4.0升V8雙渦輪引擎，結合3具150匹油冷軸向磁通電動馬達（前2具、後1具）與8速雙離合變速箱、3.8kWh電池組，使馬力達到920匹、0-100km／h靜止加速只要2.7秒，極速可達340km／h。

▲Lamborghini Temerario。（圖／翻攝自Lamborghini）

▲這具V8雙渦輪引擎是由藍寶堅尼重新開發，採90°夾角設計，具有萬轉表現。

藍寶堅尼內部代號L411的V8雙渦輪引擎採90°夾角、平面曲軸配置，並為90mm缸徑x78.5mm衝程，使轉速可達10,000rpm，同時2具渦輪增壓器最大可達36psi，引擎採鑄造鋁合金缸頭、鈦合金連桿，並捨棄傳統汽門挺桿設計，改用進氣岐管搖臂（Finger followers），並在該零件上具有DLC類鑽石碳鍍層，可承受11,000rpm高轉運作。

▲Lamborghini Temerario。（圖／翻攝自Lamborghini）

▲Lamborghini Temerario。（圖／翻攝自Lamborghini）

▲外觀上也十分侵略，並加大後輪處的進氣孔，提升散熱與車尾下壓力。

為減輕重量，新Temerario採全鋁製底盤，使全車車重達1,690公斤，比Huracan LP640 Evo重268公斤，外觀則十分具侵略性，在後輪處也換上更大的進氣孔，相較Huracan Evo提升下壓力103%。

Temerario座艙則佈滿6角型元素，空間也比Huracan大，頭部空間增加33mm、腿部空間增加46mm，即便是身高198公分也能入座。其他則配置12.3吋數位儀表、8.4吋中控螢幕，並具有9.1吋副駕觸控螢幕。藍寶堅尼尚未公布售價，但預料將自35萬美元起，折合新台幣約1126.7萬元。

▲Lamborghini Temerario。（圖／翻攝自Lamborghini）

▲Lamborghini Temerario。（圖／翻攝自Lamborghini）

▲Temerario的車室空間也比Huracan大，採12.3吋數位儀表、8.4吋中控螢幕、9.1吋副駕觸控螢幕配置。

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