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福斯「大改款加州號露營車」英開賣！首見雙滑門設計合新台幣269萬

圖文／7Car 小七車觀點

繼今年 5 月稍早，Volkswagen Commercial Vehicle (VWCV) 宣布針對歐洲市場推出基於 Multivan 所衍伸打造，產品定位介於 Caddy California 和 Grand California 車型之間的新款 California 露營車後，近日則宣告即將登陸英國市場，並公布初步導入車型規格，預計將提供三種動力(eHybrid 插電式油電、2.0 TDI 柴油、2.0 TSI 汽油)、三種裝飾級別(Beach、Coast、Ocean)，雖正式售價仍待定，但據外媒推估該車型起跳價預計約為 65,000 英鎊起 (折合新臺幣約 269 萬元起)。

在外觀方面，全新 Volkswagen California 同樣配有專屬的可掀式車頂，但與歷代車型最大的變化在於雙側邊均配有側滑門的設計，過往左側內部是為了對應廚具設施而採用封閉式設計，但新一代 California 將其位置向後移動，如此一來便可以達成雙滑門的設計，進而提升使用的多元性。

車內方面，由於 California 露營車是基於新世代 Multivan 的長軸車型所衍伸打造的，車長為 5,173mm，能夠滿足在車內活動的空間。當然 California 應有的配備也都一應俱全，包含可旋轉 180 度的雙前座椅、多功能摺疊板、後座乘客艙座椅平躺臥鋪功能、隱藏式收折流理台、單爐烹飪瓦斯爐等等，搭配 USB Type-C 插槽、12V 120W  電源供應等等，滿足出遊時便利性。特別的是，此次在 California 可以看到車內的 C 柱有一組多功能平板電腦，其可以手動拆卸下來，並能遠端控制車輛的功能，包含升降車頂、淡水/廢水訊息、車內照明系統、冰箱、電源開關等。

動力方面，新世代歐規 California 露營車將提供全新的 eHybrid 插電式油電複合動力，搭配 6 速 DSG 雙離合器自手排變速箱和 4MOTION 全輪驅動系統，可輸出 245ps 最大綜效馬力；純汽油動力則分為 1.5 TSI (138ps) 及 2.0 TSI (204ps)，另外還有 2.0 TDI 柴油動力 (150ps/360Nm)，搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱以及前輪驅動。

VanLife 戶外露營生活，是全民休閒指標，Volkswagen California 車款可追溯至 1988 年 Caravan Salon 貿易博覽會上首次亮相的 T3 車型，迄今已有 36 年的歷史，銷量在全球已累積超過 28 萬輛，堪稱是品牌目前最受歡迎的車型之一。

國內市場方面，Volkswagen Commercial Vehicle (VWCV) 作為國內露營車市場知名品牌，福斯商旅亦提供 VanLife 買家多樣化車款選擇，其中包括 Caddy California、T6.1 California Beach Style 以及 T6.1 California Ocean 等。而就在日前 (07/16) 為提供國內買家更豐富的露營車選擇，選於位在新北市中和福斯商旅中和金元三展間所舉辦的「台灣福斯商旅Grand California豪華旗艦露營車上市暨中和金元三展間全新開幕記者會」現場，同步發表全新改款 Grand California 車型，首波配額僅 50 輛，其正式建議售價為新臺幣 408.8 萬元起，提供 5 年不限里程保固，即日起於全台 8 間展示中心正式展出，若對此有興趣之讀者，可親臨全台福斯商旅授權經銷商賞車。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Volkswagen福斯CaliforniaT7加州號露營車汽車新車廂型車MPVBeachCoastOcean

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