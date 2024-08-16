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福特「4門野馬跑車」傳命名為Mach-4　敞篷、越野版也在醞釀中

▲福特野馬Mustang 。（圖／翻攝自Ford）

▲福特傳出將推出4門野馬轎跑、並且車名可能取為Mach-4，該車先前也曾出現在設計圖中（左下方） 。（圖／翻攝自Ford，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

福特（Ford）將擴大野馬Mustang家族！繼4／17野馬日預告後（報導請點此），近日也傳出「4門野馬轎跑」將命名為Mach-4，甚至還會帶來敞篷與越野版本。

福特自2022年就曾暗示推出4門野馬跑車的可能性，總裁Jim Farley更直言只要符合「野馬的性能與原創設計」就會放行。據外媒《Auto News》報導，福特已在經銷商會議上展示4門野馬的設計圖，車名可能取為Mach-4。

▲福特野馬Mustang 。（圖／翻攝自Ford）

▲除了4門野馬外，福特也可能推出4門敞篷與越野版本，讓野馬家族更擴大。

除了4門野馬外，福特還展示出一款Baja越野版野馬，具有4輪驅動、全地形輪胎，甚至還有一款5.0升V8引擎、手排的4門敞蓬車型，讓人好奇是否會是4門敞篷的Dark Horse黑野馬車型。

福特第7代Mustang野馬跑車也在6／25導入台灣上市，共有2.3升Ecoboost Premium（自排）、5.0升V8 GT Premium（手排）與5.0升V8 Dark Horse Premium（手排），售價自189.9萬起，其中Dark Horse黑野馬今年配額10台已完售。

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