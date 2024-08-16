ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

BMW「新M5旅行車」發表！717匹馬力第4季上市、折新台幣393.8萬起

▲BMW M5 Touring。（圖／翻攝自BMW）

▲在M5房車上市後，BMW新M5 Touring旅行車也正式到來，第4季就會在全球市場開賣。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

BMW發表M5 Touring性能旅行車！這也是繼E34、E61後品牌歷史上的第3款M5 Touring，該車預計第4季全球上市，售價自121,500美元起，折合新台幣約393.8萬。

在M5房車已重達2,445公斤下，新M5 Touring旅行車也突破2.5噸來到2,508公斤，比房車再增加63公斤，不過全車重量分佈接近50:50，具有長軸距、寬輪距與低重心的設定。

▲BMW M5 Touring。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M5 Touring。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M5 Touring。（圖／翻攝自BMW）

▲新M5 Touring車重也突破2.5噸來到2,508公斤，但仍具有接近50:50的車重分佈。

動力上也同樣採高性能PHEV插電式油電系統，以4.4升V8雙渦輪引擎搭配電動馬達、14.8kWh電池及8速M Steptronic變速箱，使綜效馬力達717匹／102公斤米扭力，0-100km／h加速3.5秒，比M5房車慢0.1秒，在搭配M Driver Package套件下，極速可達304km／h。

▲BMW M5 Touring。（圖／翻攝自BMW）

▲M5 Touring採4.4升V8雙渦輪油電動力，具717匹／102公斤米扭力，0-100km／h加速3.5秒。

新M5 Touring具有侵略感十足的後下擴散器、4出圓形尾管、專屬的大面積擾流尾翼等，並標配Sky Lounge全景玻璃車頂、高亮黑套件、電動尾門等，後行李廂空間自501公升起，將後座傾倒下可達到1,631公升。

▲BMW M5 Touring。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M5 Touring。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M5 Touring。（圖／翻攝自BMW）

▲M5 Touring具有專屬擾流尾翼、4出圓形尾管，後行李廂空間達501-1,631L

車內配置則與M5一樣，具有12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕與BMW Operating System 8.5影音系統，並具有M專屬Merino真皮座椅、M款新方向盤等配置。新M5 Touring由Dingolfing工廠負責生產，預計台灣也要等到明年才會導入。

▲BMW M5 Touring。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M5 Touring。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M5 Touring。（圖／翻攝自BMW）

▲M5 Touring座艙採12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕與BMW Operating System 8.5影音系統，台灣預計要到明年才有機會導入。

►台灣7月新車戰報「納智捷n7再奪電車冠軍」　TOYOTA神車衝破4千台

►8月購車優惠「TOYOTA電動休旅」罕見入列！民俗月促銷力道不手軟

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車旅行車M5BMWTouring性能油電車重PHEVV8德系汎德空間

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

推薦閱讀

福斯新一代T7廂型車亮相！大空間豐富動力　折合新台幣130.9萬起

福斯新一代T7廂型車亮相！大空間豐富動力　折合新台幣130.9萬起

李洋「社子大爛雙→奧運金牌」！打到腳趾骨裂　吳淡如被他的17年感動

李洋「社子大爛雙→奧運金牌」！打到腳趾骨裂　吳淡如被他的17年感動

8月購車優惠「TOYOTA電動休旅」罕見入列！民俗月促銷力道不手軟

8月購車優惠「TOYOTA電動休旅」罕見入列！民俗月促銷力道不手軟

1453萬起！保時捷「911 Turbo 50周年紀念版」開賣　台灣同步接單

1453萬起！保時捷「911 Turbo 50周年紀念版」開賣　台灣同步接單

BMW「新M5旅行車」發表！717匹馬力第4季上市、折新台幣393.8萬起

BMW「新M5旅行車」發表！717匹馬力第4季上市、折新台幣393.8萬起

最新文章

保時捷911 Turbo 50周年紀念版2024-08-16

BMW「新M5旅行車」發表2024-08-16

HONDA「豪華全新跑旅」登場2024-08-16

賓利歐陸GT極致版跑車8／23陸發表2024-08-16

國產車自製率新制上路中華車回應2024-08-16

TOYOTA神車斥資百萬改裝音響2024-08-16

雪鐵龍宣布退出澳洲2024-08-15

賓士GLS旗艦休旅將迎二度小改？2024-08-15

光陽GP125再祭優惠最低45800起2024-08-15

台灣Hyundai最便宜電動休旅發表確認2024-08-15

熱門文章

改款「新Hyundai Custin」突襲亮相2024-08-15

國產車自製率新制上路中華車回應2024-08-16

川崎Z650RS、Z900RS歐規新車色2024-08-15

TOYOTA神車斥資百萬改裝音響2024-08-16

台灣Hyundai最便宜電動休旅發表確認2024-08-15

「國產7人座、新Kuga」送測油耗曝光2024-08-14

賓利歐陸GT極致版跑車8／23陸發表2024-08-16

福斯「全新入門休旅」8月底登場2024-08-15

HONDA「豪華全新跑旅」登場2024-08-16

納智捷「n7大電池版」送測曝光2024-08-14

相關新聞

賓利「歐陸GT極致版跑車」8／23大陸上市！折合新台幣1493萬起

賓利「歐陸GT極致版跑車」8／23大陸上市！折合新台幣1493萬起

國產車自製率新制上路「中華汽車回應了」！支持新政策加速在地化

國產車自製率新制上路「中華汽車回應了」！支持新政策加速在地化

國產休旅車砸百萬改音響「現身圓山飯店」！競賽冠軍車同場較勁

國產休旅車砸百萬改音響「現身圓山飯店」！競賽冠軍車同場較勁

雪鐵龍宣布退出澳洲市場！「今年1-6月僅賣87輛」比法拉利還少

雪鐵龍宣布退出澳洲市場！「今年1-6月僅賣87輛」比法拉利還少

賓士「GLS旗艦休旅」將二度小改款？預想圖曝光、3芒星燈具上身

賓士「GLS旗艦休旅」將二度小改款？預想圖曝光、3芒星燈具上身

讀者迴響

熱門文章

改款「新Hyundai Custin」7人座MPV突襲亮相！外觀更好看、車艙更舒適

改款「新Hyundai Custin」7人座MPV突襲亮相！外觀更好看、車艙更舒適

國產車自製率新制上路「中華汽車回應了」！支持新政策加速在地化

國產車自製率新制上路「中華汽車回應了」！支持新政策加速在地化

Kawasaki「2暢銷復古重機」歐規新色登場　新增消光黑／灰更有型

Kawasaki「2暢銷復古重機」歐規新色登場　新增消光黑／灰更有型

國產休旅車砸百萬改音響「現身圓山飯店」！競賽冠軍車同場較勁

國產休旅車砸百萬改音響「現身圓山飯店」！競賽冠軍車同場較勁

台灣Hyundai「最便宜電動休旅」發表確認！大改款Kona 8月見

台灣Hyundai「最便宜電動休旅」發表確認！大改款Kona 8月見

國產全新7人座MPV、改款福特Kuga現身！7月台灣能源局油耗公開

國產全新7人座MPV、改款福特Kuga現身！7月台灣能源局油耗公開

賓利「歐陸GT極致版跑車」8／23大陸上市！折合新台幣1493萬起

賓利「歐陸GT極致版跑車」8／23大陸上市！折合新台幣1493萬起

福斯「全新入門休旅」8月見！鎖定Corolla Cross　汽油、渦輪雙動力

福斯「全新入門休旅」8月見！鎖定Corolla Cross　汽油、渦輪雙動力

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366