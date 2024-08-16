BMW「新M5旅行車」發表！717匹馬力第4季上市、折新台幣393.8萬起

▲在M5房車上市後，BMW新M5 Touring旅行車也正式到來，第4季就會在全球市場開賣。（圖／翻攝自BMW，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

BMW發表M5 Touring性能旅行車！這也是繼E34、E61後品牌歷史上的第3款M5 Touring，該車預計第4季全球上市，售價自121,500美元起，折合新台幣約393.8萬。

在M5房車已重達2,445公斤下，新M5 Touring旅行車也突破2.5噸來到2,508公斤，比房車再增加63公斤，不過全車重量分佈接近50:50，具有長軸距、寬輪距與低重心的設定。

▲新M5 Touring車重也突破2.5噸來到2,508公斤，但仍具有接近50:50的車重分佈。



動力上也同樣採高性能PHEV插電式油電系統，以4.4升V8雙渦輪引擎搭配電動馬達、14.8kWh電池及8速M Steptronic變速箱，使綜效馬力達717匹／102公斤米扭力，0-100km／h加速3.5秒，比M5房車慢0.1秒，在搭配M Driver Package套件下，極速可達304km／h。

▲M5 Touring採4.4升V8雙渦輪油電動力，具717匹／102公斤米扭力，0-100km／h加速3.5秒。



新M5 Touring具有侵略感十足的後下擴散器、4出圓形尾管、專屬的大面積擾流尾翼等，並標配Sky Lounge全景玻璃車頂、高亮黑套件、電動尾門等，後行李廂空間自501公升起，將後座傾倒下可達到1,631公升。

▲M5 Touring具有專屬擾流尾翼、4出圓形尾管，後行李廂空間達501-1,631L



車內配置則與M5一樣，具有12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕與BMW Operating System 8.5影音系統，並具有M專屬Merino真皮座椅、M款新方向盤等配置。新M5 Touring由Dingolfing工廠負責生產，預計台灣也要等到明年才會導入。

▲M5 Touring座艙採12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕與BMW Operating System 8.5影音系統，台灣預計要到明年才有機會導入。