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國產車自製率新制上路「中華汽車回應了」！支持新政策加速在地化

經濟部日前發布國產車組裝新制，代理MG品牌的中華車發布聲明表示，將支持政府新政策，並立即採取行動，加速在地化推進。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

經濟部日前發布國產車組裝新制，未來，任何國內車廠引進中國汽車品牌在台組裝銷售，都必須達到上市首年15％、第二年25%、第三年35％的國產化比率，並且溯及既往，自8月1日起實施。由於新制直接衝擊的就是目前代理熱銷MG品牌的中華車，各界都好奇中華車將要如何回應？15日中華車發布聲明表示，將支持政府新政策，並立即採取行動，加速在地化推進。

中華車表示，為提昇汽車在地化比率，並符合汽車產業鏈的長期及共同利益，中華車支持政府於2024年8月1日起實施【在地化供應鏈合作價值比率】的新政策。雖然原來公司即有在地化比率提昇計劃，但在新政策指導下，中華汽車立刻採取行動，加速在地化計劃的推進。

中華車強調，雖然汽車零件在地化需要包括開模、試驗驗證等階段，需要一定的時間，中華車仍排除萬難，積極與產發署及協力廠商密切聯繫、持續溝通，全力加速提升在地化比率，爭取盡快達成新政策的要求。

同時間，中華車也表達非常感謝產發署居中協調，協力廠加班配合，共同為促進台灣汽車產業的發展而努力。

中華車表示，中華車是國內唯一一家從自主品牌、整車自主設計開發到整車生產銷售的全功能車廠，是國內高國產化率的領導車廠；雖受限於台灣市場規模有限，中華車在策略上仍做出有效的資源配置，在產品上採取雙軌策略，將研發資源集中在自主品牌的商用車，維持整車自主設計開發的能力，並藉此建立健全週延的在地零件供應鏈，並由此支援乘用車的多元品牌策略也能朝高在地化比率發展。


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關鍵字：國產車自製率比例MG中華中華車汽車新車中國大陸產發署

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