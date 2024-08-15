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賓士「GLS旗艦休旅」將二度小改款？預想圖曝光、3芒星燈具上身

▲賓士發表2024年式GLS休旅。（圖／翻攝自賓士）

▲賓士現行款GLS才在去年推出小改款，近來也傳出將迎來二次小改款，最快明年下旬就會亮相，圖為現行款GLS。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

記者林鼎智／綜合報導

現行款賓士（Mercedes-Benz）GLS「旗艦7人座休旅」自2019年上市、2023年小改款後，現在也傳出將進行2度小改款升級，將透過內外觀小幅調整，讓這款旗艦休旅保有品牌最新設計風格。

二度小改款的GLS先前就曾被捕捉到測試身影，而最近《Kolesa.ru》也釋出GLS的預想圖，可看到車頭換上6角型水箱護罩、搭配鍍鉻飾片、2道橫柵點綴，日行燈也換上3芒星造型，具有最新設計語彙。

車尾則與E-Class看齊，採用3角型尾燈圖案，搭配橫貫車尾的黑色飾板、鍍鉻飾條，後保桿下方也重新設計，以鍍鉻材質、下護板帶來運動氛圍。預料二度小改款GLS將在明年下旬亮相，動力部分則維持不變，提供包括3.0升渦輪+48V輕油電（381匹馬力／51公斤米扭力）、4.0升V8雙渦輪引擎+48V輕油電系統（557匹馬力／78.5公斤米扭力）等編成。

▲賓士GLS二度小改款預想照 。（圖／翻攝自Kolesa.ru）

▲賓士GLS二度小改款預想照 。（圖／翻攝自Kolesa.ru）

▲外媒也透過預想照，預覽二度小改款GLS將換上新世代設計語彙，包括3芒星日行燈、3角尾燈圖案等，圖為GLS二度小改款預想照 。（圖／翻攝自Kolesa.ru）

台灣市場方面，台灣賓士也在去年10月在台發表GLS，採單一動力、標配7人座販售（6人座選配），售價502萬起，而更豪華的邁巴赫GLS 600 4MATIC則要價1,146萬元起。

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關鍵字：汽車休旅旗艦7人座MercedesBenz賓士GLS小改款預想圖二度

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