台灣Hyundai「最便宜電動休旅」發表確認！大改款Kona 8月見

▲台灣南陽Hyundai釋出新一代Kona電動休旅登台預告。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

海外於2022年釋出新一代的Hyundai Kona電動休旅，台灣南陽原廠確認8月28日發表，大改款Kona電動休旅外觀、內裝、動力大換新，海外最大續航力可達490公里！

▲台灣應有入門小電池單馬達版本，至於長續航目前還無消息。

台灣導入車型規格尚未公開，不過從今年5月的能源局能耗測試得知，當時台灣Kona電動休旅送測的為單馬達入門版本，具備133匹馬力，以及NEDC 448公里續航力表現。

參考海外規格，提供Standard、Long Range 2種車型，皆為單馬達前輪驅動，前者搭配48.4kWh鋰電池，具有156匹／26公斤米扭力，WLTP續航力為342公里。而Long Range版本則採65.4kWh鋰電池，最大馬力則來到218匹，並具有490公里續航力。

▲新Kona電動休旅外觀、內裝大換新，尺碼長大不少帶來更出色的乘坐空間。

新Kona電動休旅不僅外觀、內裝變得更好看、科技感更出色，其車身尺碼也長大不少，車長來到4,355mm（+150mm）、車寬1,825mm（+25mm）、車高1,575mm，軸距也增加60mm來到2,660mm，提供更好的車室空間規劃。

新Kona內裝採用搶眼的雙液晶螢幕與儀錶連結，並新增One Pedal單踏板模式、實用的V2L（Vehicle to Load）外接供電功能，在直流快充下，於41分鐘將電量從10%充到80%。