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福斯「全新入門休旅」8月見！鎖定Corolla Cross　汽油、渦輪雙動力

▲福斯8月即將推出Tharu XR入門休旅，進軍一級休旅戰區。（圖／翻攝自福斯）

▲福斯8月即將推出Tharu XR入門休旅，進軍一級休旅戰區。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

大陸上汽大眾正精心籌備1款全新入門休旅，福斯Volkswagen Tharu XR即將在8月21日亮相，並會在30日的成都車展發表，新車定位在T-Cross與Tharu之間，鎖定對手正是當地的HONDA HR-V與TOYOTA Corolla Cross等休旅一級戰區！

▲福斯8月即將推出Tharu XR入門休旅，進軍一級休旅戰區。（圖／翻攝自福斯）

▲Tharu XR鎖定HR-V、Corolla Cross等跨界休旅戰區。

福斯全新入門休旅Tharu XR採MQB A0平台打造，尺碼4,355mm x 1,762mm x 1,605mm、軸距為 2,651mm，比台灣熟悉的T-Cross略大，接近TOYOTA Corolla Cross，外觀其實與印度當初發表的Taigun休旅雷同，都是進軍入門休旅價格帶的新武器。

外觀採用福斯常見的家族式設計，車頭以飾條把兩側LED頭燈連結，下方的氣壩採用黑色烤漆處理，提供視覺層次感同時，也增加不少時尚精緻感。

▲福斯8月即將推出Tharu XR入門休旅，進軍一級休旅戰區。（圖／翻攝自福斯）

▲車內將配置10.25吋數位儀錶，結合大尺寸的中控螢幕。

車內雖然尚未公開，但預期將搭載10.25吋數位儀錶，配合多媒體螢幕等，並能支援大陸當地豐富的車聯網服務，雖說是入門休旅，但配備來說不算陽春，可預料也會搭載L2等級的ADAS輔助駕駛科技。

動力配置上，當地已有進一步消息，提供1.5升自然進氣與1.5升渦輪，前者能輸出約110匹馬力，後者來到約160匹馬力，預計在8月底亮相。

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